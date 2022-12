“Acá no se discute cómo ampliamos el subte, sino quién tiene agua” dijo Alberto tirándole una palada de tierra al peronismo y reapareció la jefa de la agrupación “Amague y recule”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El país psiquiátrico que nos ha modelado el kirchnerismo/peronismo, no deja de sorprendernos por la capacidad que tienen sus cultores desde el Ejecutivo Nacional, para doblegar nuestra resistencia a creer que solo una sociedad de tarados, puede haber votado a chorros, mentirosos, simuladores, manipuladores y corruptos.

Insisto que nunca creí (y ahora menos) que los pueblos no se equivocan; sí se equivocan y sus sociedades hasta pueden ser reincidentes en el pecado de elegir mal a quienes les confía la vida, la estabilidad, su patrimonio y la esperanza de un país mejor. El caso típico es nuestro país.

El trío que nos gobierna (Alberto, Cristina y Sergio) son la máxima expresión del ridículo, la inutilidad y la falta de argentinidad, que hayamos podido conseguir en las últimas décadas, a través del voto popular.

En su último dislate discursivo, el presidente Alberto Fernández, montado en la fábula del gato y el ratón, trasvasada a la vieja antinomia “Unitarios y Federales”, desde Santiago del Estero, para criticar a la Ciudad de Buenos Aires donde vive y es oriundo, dijo “Acá no se discute cómo ampliamos el subte, sino quién tiene agua”, pero el presidente “escupió para arriba”.

El kirchnerismo tiene la mala costumbre de nivelar para abajo, por eso lo “ofende” la ampulosidad de CABA, pero todos ellos viven en CABA. A ellos les molesta la riqueza de los demás, pero ellos son inmensamente ricos, con el agravante de que sus patrimonios son de procedencia espuria; y así podemos seguir, pero volviendo a la frase del presidente, lo que no dijo o por ahí ignora, es que Gerardo Zamora es gobernador De Santiago desde el año 2005, con un intervalo en el 2013 donde la gobernadora fue su esposa y no precisamente la oposición, por lo tanto, cuando Alberto Fernández hace presente en su discurso que Santiago del Estero en el 2022/23 padece la falta de agua, no habla de otro sino de quien tiene enfrente: su gobernador K.

La realidad le plantea al presidente una suerte de silogismo que reduce todos los problemas de Santiago del Estero, a la existencia desde hace 20 años de un gobierno kirchnerista y de un mismo gobernador que no ha podido o no ha querido darle a su pueblo lo mínimo e indispensable: el agua.

Y el otro planteo más evidente aún, es que CABA nunca estuvo en manos del peronismo/kirchnerismo, lo cual si, tal como plantea Alberto y Cristina quienes critican los helechos iluminados, tiene un nivel de vida tan bueno en relación a la Matanza, por ejemplo, significa lisa y llanamente que la razón es, precisamente, que CABA nunca fue gobernada por ellos, sin duda.

Y finalmente, la puntada final la dio la vicepresidente condenada, ayer cuando autodefinió a su gobierno como la “Agrupación amague y recule”. Sin duda son tan abyectos y traidores que ni siquiera entre los mismos responsables del gobierno nacional pueden hacer pie en medio de sus propios escombros.

La condenada está al borde de la desesperación y entre el desencanto, por la inconducta de su alfil que se creyó presidente y la andanada de juicios y condenas que se ciernen sobre ella y sus hijos, por corruptos y ladrones.

No habrá paz si no hay justicia en este país. Ya no basta simular para convencer ni tapar el sol con las manos alargando el triunfo del seleccionado nacional, mientras el dólar sube 40 pesos en 25 días, aunque no se ve al “gato” Silvestre ni al gnomo Navarro incendiar las pantallas de C5N, escandalizados por la escalada inflacionaria, la estampida cambiaria y el Riesgo País que supera los 2.500 puntos.

Estamos en un país en zozobra, con tripulantes sin carnet ni capacidad para conducir ni una bicicleta. Son tan absurdos y elementales, que ayer, en la actuación de la vicepresidente condenada, para contrarrestar el desaire que les hizo el seleccionado de fútbol nacional negándole la foto política, se sentaron bajo el logo de Maradona y pusieron en el escenario a Héctor Enrique, mostrando que fue quien le dio el pase a Diego para que arrancara la corrida maravillosa que terminó en el gol a los ingleses en 1986.

Y Enrique se olvidó del fútbol pero se emocionó hasta las lágrimas alabando a su jefa espiritual desde un micrófono que no le pertenecía, donde estaba siendo usado para recrear un fraude discursivo. Patético, típico de lo que “los argentinos de bien”, como dijo el presidente, ya no quieren ver más y seguramente se lo harán saber en las urnas. (Agencia OPI Santa Cruz)