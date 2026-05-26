El Gobierno envió el Super RIGI y la Ley de Lobby a Diputados

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El viernes pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó el envío de cuatro reformas parlamentarias y abrió el juego en dos frentes simultáneos. Mientras el Senado ya recibió las iniciativas sobre Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la Cámara de Diputados analiza desde las últimas horas las dos propuestas restantes encaminadas por la Casa Rosada.

El denominado “Super RIGI” introduce un esquema de promociones fiscales agresivo diseñado para capturar grandes emprendimientos. El plan excede el alcance del régimen actual al incorporar sectores estratégicos como la cadena de litio, la manufactura de baterías, el Hidrógeno verde o de bajas emisiones, el GNL onshore y los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos).

El proyecto también abarca la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas, los Vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos. La zanahoria impositiva reduce el Impuesto a las Ganancias al 15% y fija una amortización acelerada del 60% en el primer año, sumado a un 20% en cada uno de los dos años siguientes y la exención total de derechos de exportación.

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En paralelo, la Ley de Lobby busca regular la gestión de intereses privados ante los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores. El texto oficial establece la creación de un registro digital obligatorio para lobistas que exigirá declaraciones juradas detalladas sobre los intereses económicos representados y obligará a dar publicidad completa a las agendas de los agentes públicos.

El articulado determina incompatibilidades estrictas para ex funcionarios que pretendan realizar gestiones comerciales. La normativa alcanza a todas las actividades orientadas a la elaboración, modificación o derogación de leyes, el desarrollo de licitaciones, el otorgamiento de concesiones, o la asignación discrecional de subsidios y beneficios fiscales. (Agencia OPI Santa Cruz)