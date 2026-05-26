El Gobierno reúne a su mesa política en Casa Rosada

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En los despachos de Casa Rosada, la cúpula del oficialismo reactivará las negociaciones internas este martes a las 11:00 horas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó al círculo cerrado del Gobierno para frenar los pases de factura públicos y delinear la estrategia parlamentaria que permita avanzar con las reformas pendientes en el Congreso de la Nación.

Las tensiones digitales apuraron el llamado del ministro coordinador. El asesor presidencial, Santiago Caputo, confrontará directamente con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien el sector denominado “Fuerzas del Cielo” le adjudica el control de un perfil anónimo en redes sociales dedicado a esparcir críticas internas.

En los pasillos oficiales, el reencuentro genera expectativa tras el breve contacto institucional que mantuvieron el lunes durante el Tedeum del 25 de mayo. El armador Eduardo “Lule” Menem también participará de las deliberaciones en el palacio de Gobierno, buscando desactivar la escalada que protagonizan los alfiles de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contra el ala comunicacional.

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El presidente Javier Milei ordenó encauzar las disputas del espacio por vías subterráneas para evitar el desgaste de la gestión. Dos fuentes del Gabinete Nacional ratificaron el fastidio del jefe de Estado al verse obligado a declarar públicamente sobre las internas de las tropas digitales para neutralizar los ruidos políticos.

Aunque el mandatario minimizó las hostilidades virtuales para eludir un posicionamiento explícito por alguna de las facciones, la militancia digital contradijo la postura oficial y denunció internamente que los operadores del entorno presidencial le ocultan información al titular del Ejecutivo. El temario formal priorizará los mecanismos para sancionar los últimos proyectos de ley girados al Parlamento. (Agencia OPI Santa Cruz)