Elisa Carrió apuntó contra Cristina Kirchner: “Si te robaste un país no podés pedir que la Justicia te absuelva”

Según publica Clarín La líder de la Coalición Cívica mandó “a descansar un rato” a la vicepresidenta. También la colocó en la vereda opuesta a Lionel Messi.

Elisa Carrió cargó fuertemente este martes contra Cristina Kirchner, luego de la reaparición de la vicepresidenta en un acto en Avellaneda tras la condena en su contra en la causa Vialidad. La líder de la Coalición Cívica afirmó: “Si te robaste un país no podés pedir que la Justicia te absuelva”.

“Esto no es culpa de la Justicia, es de los millones de dólares que se robaron. Yo la conocí a Cristina en el 94 cuando vivían en Santa Cruz. No eran abogados exitosos, sino que habían ganado en remates esas viviendas y que hasta los triciclos embargaban. Tenían 20 viviendas de planes y dejaron gente en la calle, pero eso no es tener una fortuna”, expresó.

En declaraciones realizadas a TN, además, precisó: “La fortuna en negro es superior (a la que tienen en blanco). Están hablando de 1.000 millones de dólares, pero están faltando 10.000 millones, que son de la parte del subsidio a la energía que se dieron durante esos años. Esto debe estar en bancos que no están sujetos al control de la Reserva Federal”.

“Ahora estamos hablando de 1.000 millones de dólares y yo dije 10.000 millones de dólares, pero un empresario en su momento me dijo ‘y te quedas corta’”, agregó.

Y aclaró que “faltan todos los subsidios a la energía” y “todo lo que es la entrega de YPF”, que están enmarcados dentro de “una denuncia por vaciamiento”. “Sigo pensando que un día vamos a poder recuperar 10.00 millones de dólares”, se ilusionó.

En paralelo, envió a Cristina Kirchner “a descansar un rato”, consideró que “no hay que darle relevancia” a las declaraciones de la expresidenta porque “lo que busca es tener los titulares de los diarios y expresa su resentimiento personal” y le realizó una sugerencia: “Que se vaya a El Calafate y se quede tranquila”.

“Hay que dejar de escucharla, que se siga obedeciendo a la sentencia. Le pediría a la vicepresidenta que nos deje vivir en paz la nochebuena y el año nuevo, por lo menos”, indicó.

También puso un signo de interrogación sobre el título de abogada de la expresidenta. “Ahora dudo que sea letrada, en el sentido que confunde a la sociedad, ignorando el derecho”.

“Entonces la señora no puede confundir de mala manera. Un estudiante de derecho diría que es una ignorante, de una ignorancia maliciosa”, graficó.

Y añadió: “Es el único país del mundo donde una funcionaria acusada de corrupción gravísima sigue estando en el cargo. Debería estar fuera por vergüenza y le corresponde la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme”.

Carrió dijo, además, que Cristina Kirchner “se pone por encima de la ley” cuando “debería enfrentar el juicio sin fueros ni cargos”.

“Estamos afectando la legitimidad de las autoridades. Ahora, que robaron, robaron”, completó.

Elisa Carrió diferenció a Cristina Kirchner de Lionel Messi

En otro pasaje de la entrevista, Carrió celebró la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina y aprovechó para situar a Lionel Messi en la vereda opuesta a Cristina Kirchner.

“Quería que gane Messi porque se lo merecía. Es un ejemplo de vida y es lo que necesitamos para cambiar la Argentina. Cristina no es un ejemplo de vida. Se le nota en el rostro”, opinó.

Luego continuó con su mirada crítica hacia la figura de la vicepresidenta e insistió con “no darle relevancia” a sus dichos. “Va a ser un año muy difícil y tenemos que estar desintoxicados de estas palabras políticas que me tienen harta. Si la mentira circula y se extiende es porque se da relevancia”, manifestó.

“Hay mucho resentimiento en Cristina. Pidámosle a dios que se lo cure”, cerró una de las figuras más fuertes de la oposición. (Clarín)