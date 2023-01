Juan Manzur no renuncia como jefe de Gabinete, pero Alberto Fernández lo libera para hacer campaña en Tucumán

- Publicidad -

Según publica Clarín El funcionario planeaba dejar su cargo en febrero. Ya tiene poca incidencia en la gestión.

Por: Federico Mayol

Los carteles aparecieron a última hora del sábado en las calles de Mar del Plata, en vísperas de su cumpleaños, que festejó este domingo en Pinamar, antes de volver a Buenos Aires. Juan Manzur se hizo el desentendido, pero sabía que en “La Feliz”, en algunos lugares de Carlos Paz y, según trascendió, en ciertas zonas del Gran Buenos Aires se pegarían afiches con la leyenda “Juan XXIII” firmados por La Rucci, una agrupación vinculada a un sector del sindicato bancario que impulsa la candidatura presidencial del jefe de Gabinete.

El funcionario había blanqueado la pegatina en la noche del sábado, en una cena que compartió en un exclusivo barrio cerrado sobre la arena, pegado a Pinamar, con el intendente provincial Juan Zabaleta, el legislador bonaerense Mariano Cascallares -en licencia en su municipio- y los funcionarios nacionales Gustavo Aguilera y Rodrigo Ruete. Les anticipó, además, que seguiría adelante con su plan “2023”.

Hasta fin de año, el cronograma que Manzur se había ideado en su cabeza contemplaba la vuelta a Tucumán en febrero para hacerse cargo de la campaña provincial y la candidatura a vicegobernador, conseguir un triunfo holgado en las elecciones del 14 de mayo y postularse casi automáticamente a la Presidencia en las PASO del Frente de Todos, más allá de que Alberto Fernández intente o no buscar la reelección.

Así lo planificó antes de viajar a Israel, una invitación personal que recibió para pasar las fiestas de Navidad por la que se ausentó durante una semana.

Cerca de Manzur aseguran que su hoja de ruta no cambió, pero que si antes había pensado en renunciar a la Jefatura de Gabinete para volverse en febrero a Tucumán, esa idea ahora sí podría haber sufrido algún cambio.

“Juan es muy aferrado a algunos conceptos, que son como bíblicos dentro del peronismo. Siempre tuvo ganas de irse, pero no es fácil conseguir un reemplazo de un gobierno que quedan seis meses. ¿Quién se va a inmolar ahora?”, sintetizó un dirigente que orbita cerca del tucumano.

Y agregó: “Tampoco va a renunciar y va a dejar el despacho libre”.

Ese era, en un principio, el plan original del jefe de Gabinete, que está abocado hace tiempo a Tucumán y a robustecer sus vínculos políticos, en especial con los gobernadores del Norte que el funcionario dice tener de su lado en una eventual postulación nacional después de mayo.

Sin renuncia

Según fuentes oficiales, el funcionario no renunciará. Eso fue, según trascendió, lo último que habló el tucumano con el Presidente, que le pidió que se dedique a la campaña en su provincia pero sin dejar el cargo. Aún no está claro si pedirá una licencia o si, como se especula, pasará buena parte de su tiempo en Tucumán en funciones como jefe de ministros.

Es, por caso, solo una cuestión protocolar porque en rigor, Manzur hace rato que no se dedica a la gestión: quedó en manos del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, desde que asumió ese rol.

El jefe de Gabinete no es parte del entorno más cercano de Fernández, que consulta las decisiones con el canciller Santiago Cafiero, el antecesor en el cargo, o parte de su mesa chica. Manzur nunca pudo hacer pie desde que asumió como coordinador de ministros tras la derrota en las PASO 2021.

En Tucumán, una de las provincias que, como casi todo el resto de los distritos, adelantó elecciones, el oficialismo está seguro de que el resultado de mayo será más que favorable. La oposición de Juntos por el Cambio no logró hacer pie y divide votos con la derecha más conservadora, aglutinada detrás de la alianza entre Javier Milei y Ricardo Bussi.

En ese escenario, Manzur cree que podrá capitalizar una victoria, a pesar de que la boleta tendrá al tope al gobernador Osvaldo Jaldo. Para el jefe de ministros, se trata del trampolín para lanzar su plan original “Juan 23”, tal como se leyó en los afiches de este fin de semana, con el que asumió en el último trimestre del 2021 tras la derrota electoral del Frente de Todos en las primarias. Un proyecto que después se desinfló a la par de la crisis de la coalición de gobierno y que, después de mayo, el tucumano apunta a reflotar.

Otros candidatos

Lo cierto es que, las candidaturas nacionales del Frente de Todos son, por ahora, una incógnita. Se mencionan a Eduardo “Wado” de Pedro, a Sergio Massa, al jefe de Gabinete y hasta a Daniel Scioli. Y el Presidente, que no se resigna. El renunciamiento prematuro de Cristina Kirchner, que tildó de “proscripción”, abrió un abanico de posibilidades. Todas inciertas. El tucumano no habla con la ex Presidenta hace tiempo.

Para Fernández, más allá de no haber penetrado su círculo de confianza, la salida de Manzur hubiera significado en este comienzo de año otra baja en su elenco. Para colmo, en un cargo tan significativo como la Jefatura de Gabinete.

En ese sentido, el jefe de Estado pudo oficializar la semana pasada a Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta, como flamante jefe de Asesores a partir del 1 de febrero. Cómodo en los medios de comunicación, Aracre llega al Gabinete a casi un año del final del mandato. Según él mismo resaltó en sus redes, “una oportunidad única para aprender acerca del Estado”. (Clarín)