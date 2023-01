Las condiciones climáticas eran buenas, ¿por qué se estrelló entonces el avión en Nepal?

- Publicidad -

Según publica La Nación El país del Himalaya cuenta con algunas de las pistas más remotas y complicadas del mundo y sufre de falta de formación del personal y problemas de mantenimiento.

Sin ninguna esperanza de encontrar sobrevivientes, Nepal decretó este lunes un día de luto nacional tras el desastre aéreo del domingo en el que murieron al menos a 68 personas, entre ellas una argentina, en la peor catástrofe de ese tipo en el país en tres décadas.

La esperanza de encontrar algún sobreviviente entre las 72 personas que iban a bordo del avión que se estrelló el domingo en Nepal es “nula”, declaró a la AFP un alto funcionario local.

“Hasta ahora hemos recuperado 68 cadáveres. Estamos buscando cuatro cuerpos más… Rezamos por un milagro. Pero la esperanza de encontrar a alguien con vida es nula”, declaró Tek Bahadur KC, jefe del distrito de Taksi, donde se estrelló el avión el domingo.

- Publicidad -

El bimotor ATR 72 de la compañía Yeti Airlines procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló con 72 personas a bordo –68 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación– poco antes de las 11 de la mañana hora local (05.15 GMT) cerca de Pokhara (centro), donde debía aterrizar.

La aeronave en llamas fue encontrada en un precipicio de 300 metros de profundidad, entre el antiguo aeropuerto construido en 1958 y la nueva terminal internacional inaugurada el 1 de enero en Pokhara, puerta de entrada de senderistas de todo el mundo.

Soldados usaron cuerdas para recuperar los cuerpos del fondo del barranco desde las últimas horas del domingo y las primeras del lunes.

¿Qué pudo haber pasado?

Los pilotos dicen que Nepal puede ser un lugar difícil para volar, pero las condiciones en el momento del accidente eran buenas, con poco viento, cielos despejados y temperaturas muy por encima del punto de congelación. ¿Cuál pudo ser la causa del accidente del ATR 72?

La razón del accidente no se conoce aún, pero en un video compartido en las redes sociales, verificado por un socio de la AFP, se ve al avión volando a baja altura sobre un zona de viviendas antes de inclinarse de manera brusca a la izquierda, tras lo cual se oye una fuerte explosión.

“Si ves la trayectoria del avión, la trompa del avión sube, y una trompa hacia arriba estaría asociada a una reducción de la velocidad”, analizó Amit Singh, piloto experimentado y fundador de la fundación india Safety Matters, en diálogo con The Associated Press. “Cuando entran en pérdida, normalmente un ala baja y las alas son básicamente las que generan la sustentación. Así que al reducirse el flujo de aire, la sustentación generada no es suficiente para mantener el avión en vuelo y el ala baja y el avión cae en picada”.

Por su parte, Greg Waldon, experto del sector aéreo, declaró a la AFP que al ver el video le pareció que el avión sufrió un problema en un ala, es decir que de manera repentina ya no sostuvo el peso de la máquina.

El profesor Ron Bartsch, experto en seguridad aérea y fundador de la consultora australiana Avlaw Aviation Consulting, declaró al Canal 9 de Sídney que también cree que el avión parece haber entrado en pérdida. Su proximidad al suelo posiblemente hizo que a los pilotos les pareciera que su velocidad era mayor de lo que era, aseveró.

“Sugeriría que el avión ha entrado en pérdida aerodinámica”, dijo tras revisar el vídeo justo antes del accidente. “Posiblemente un error del piloto”.

El portavoz de Yeti Airlines, Pemba Sherpa, declaró que se estaba investigando la causa del accidente.

En un comunicado fechado en Toulouse, en el sudoeste de Francia, ATR, el fabricante del avión, precisó que se trataba de un modelo 72-500, y agregó que sus especialistas estaban “plenamente comprometidos para apoyar tanto la investigación como el cliente”, Yeti Airlines.

Sobre el avión

El ATR-72 se introdujo a finales de la década de 1980 como una empresa conjunta francesa e italiana y, aunque se ha visto implicado en varios accidentes mortales a lo largo de los años, varios de ellos debidos a problemas de congelación, en general tiene un “historial muy bueno”, señaló Bartsch.

Los buscadores recuperaron el lunes la caja negra y la grabación de voz de la cabina en el lugar del accidente, pero no será hasta que se analicen detenidamente cuando los investigadores sepan con certeza qué ocurrió.

“Los factores humanos serán un elemento que los investigadores tendrán en cuenta para ver si hubo o no una formación adecuada”, dijo Bartsch. “Pero normalmente los aviones no caen del cielo sin más, sobre todo los modernos”.

Es posible que algún tipo de fallo técnico en los instrumentos del avión diera datos erróneos a los pilotos, pero incluso en ese caso es posible recuperarse de una pérdida, opinó Singh.

“Los pilotos deben recibir formación para manejar los fallos técnicos”, afirmó.

Un historial de accidentes aéreos

El sector aeronáutico de Nepal creció mucho en los últimos años, tanto en el transporte de mercancías como de turistas.

Sin embargo, debido a la falta de formación del personal y problemas de mantenimiento, las compañías sufren a menudo de problemas de seguridad. La Unión Europea prohibió por ello a todos los transportistas nepaleses entrar en su espacio aéreo.

El país del Himalaya también cuenta con algunas de las pistas más remotas y complicadas del mundo, flanqueadas por picos nevados que hacen que acercarse a ellas sea un reto incluso para los pilotos experimentados.

Las compañías indican que Nepal no dispone de infraestructura que permita establecer previsiones meteorológicas precisas, en particular en las regiones más remotas y con relieves montañosos difíciles, donde se registraron accidentes mortales en los últimos años.

El del domingo es el accidente más mortífero en Nepal desde 1992, cuando las 167 personas que viajaban a bordo de un avión de Pakistan International Airlines murieron al estrellarse cerca de Katmandú.

En mayo de 2022, las 22 personas que viajaban a bordo de un avión de la compañía nepalesa Tara Air –16 nepaleses, cuatro indios y dos alemanes– murieron al estrellarse el aparato.

En marzo de 2018, 51 personas murieron en el accidente de un avión de US-Bangla Airlines que se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Katmandú, de notoria dificultad.

Dolor de los familiares

A bordo del avión que se accidentó el domingo iban 15 extranjeros: cinco indios, cuatro rusos, dos coreanos, una argentina, un australiano, un irlandés y un francés, precisó el portavoz de la aerolínea, Sudarshan Bardaula.

La pasajera argentina fue identificada como Jannet Sandra Palavecino, de 58 años, madre de dos hijas y oriunda de la provincia de Neuquén (suroeste), según identificó LA NACIÓN.

Tras el accidente, los rescatistas trataron de sofocar el fuego entre los restos del aparato, propulsado por dos motores turbohélice.

Raj Dhungana, tío de Sangita Shahi, una de las víctimas mortales del accidente, habló del “dolor” de toda la familia delante de un hospital de Pokhara.

“Mi sobrina era muy talentosa. Era también una excelente estudiante. Estudiaba en Katmandú. Dirigía un centro de maquillaje y una plataforma comercial en línea (…) Dios se llevó a alguien tan bueno”, declaró a la AFP. (La Nación)