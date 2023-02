Reservas del Banco Central: la entidad dejó en pausa hoy su racha vendedora, pero acumula un rojo de US$916 millones en el mes

- Publicidad -

Según publica La Nación Lo hizo al lograr recomprar unos US$ 3 millones, aunque eso no oculta que acumula un saldo negativo por intervenciones de US$916 millones en lo que va del mes.

Por: Javier Blanco

El Banco Central (BCRA) logró hoy dejar en pausa el proceso de deterioro en sus reservas por saldos negativos en sus intervenciones sobre el mercado al cerrar su actividad del día con una recompra de US$3 millones, algo así como el 0,7% de los US$388,87 millones operados en la jornada en el segmento de contado.

“Cortó una racha de 18 jornadas vendiendo y ahora puede mostrar que hace 5 días no vende, je!”, comentó con sorna a LA NACION un operador en alusión a lo que considera un muy pequeño oasis en medio de un fatigoso tránsito por un desierto.

Fue al cabo de la rueda que reinició hoy la actividad cambiaria tras el fin de semana XL (por los feriados vinculados al Carnaval) en cuyo transcurso la entidad que conduce Miguel Pesce habilitó un avance de $1,76 en la cotización del dólar mayorista que cerró a $194,75/194,95 por unidad para compra y venta, respectivamente, en relación al viernes pasado, lo que muestra que se actualizó a razón de $0,44 o 0,216% por día.

De esta manera se confirma que el tipo de cambio oficial se vuelve a devaluar a un ritmo mensual más cercano al 6%, aunque eso no alcanza para evitar un nuevo deterioro en su medición real multilateral dada la renovada fortaleza que exhibe desde hace algunas semanas el Dollar Index al ubicarse otra vez sobre los 104 puntos (no lo hacía desde comienzos de enero).

La mínima recompra registrada hoy no oculta el derrotero de sus intervenciones al cabo de los últimos 35 días, lapso en que perdió unos US$1378 millones en este tipo de intervenciones. Y ni siquiera sirve para disimular la dinámica que se vienen registrando en el presente mes, que lo muestra sacrificando unos US$916 millones de sus escasas reservas netas por esta vía.

“Aún considerando los US$262 millones usados en la compras anticipada de LNG, según el Ministerio de Economía, el deterioro alcanza unos US$654 millones cifra que es -por lejos- la peor para este mes en períodos de controles de cambios. A modo de ilustración, el resultado más adverso para el BCRA en esta parte del mes había sido de US$376 millones en febrero 2020″, recordaron tras repasar los números los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Incluso destacan que la racha vendedora actual (hoy en compás de espera) es la “cuarta peor racha en tiempo de la administración Fernández”, en relación a lo sucedido al cabo de las últimas 26 ruedas.

El mercado, dado que el Gobierno insiste en descartar por el momento la posibilidad de un dólar soja 3, descuenta que en ausencia de nuevas medidas creativas, el Gobierno deberá solicitarle un waiver al FMI por incumplir la meta de acumulación trimestral de reservas.

“Para poder cumplirla necesitaría comprar nada menos que unos US$3000 millones en los próximos 28 días hábiles, y sin nuevos incentivos a la oferta es algo que no parece posible, porque las divisas no aparecen”, observó la consultora Eco Go en su último informe.

“Probablemente se justifiquen en la sequía por las escasas liquidaciones del complejo agroexportador en estos meses para lograrlo. Lo que está claro es que esa meta resulta muy exigente para la actual coyuntura, aún con la rebaja aceptada por el FMI el año pasado. De esta manera, la conjunción de una aceleración inflacionaria moderada y la ausencia de una oferta de dólares sustantiva a corto y mediano plazo es un choque sustancial”, evaluaron desde Delphos Investment. (La Nación)