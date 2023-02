Un intendente contra Alberto Fernández: “Nadie pregunta por él en los barrios, preguntan por comida y, después, por Cristina”

- Publicidad -

Según publica Clarín Es Pablo Zurro, el ultra K líder comunal de Pehuajó. Pirotécnico, sumó a Axel Kicillof en su referencia barrial. Descartó la reelección presidencial y pidió por la precandidatura de la vicepresidenta.

De frecuentes declaraciones y acciones polémicas, el intendente peronista de Pehuajó, Pablo Zurro no solo pidió por una precandidatura presidencial de Cristina Kirchner, sino que dio los argumentos por los que Alberto Fernández no debería buscar la reelección: “Nadie pregunta por él en los barrios”.

En una entrevista televisiva, a Zurro le mostraron declaraciones del dirigente social Luis D’Elía en las que habló de Alberto Fernández como un “héroe nacional”, y fue la chispa para abrir fuego contra la intención del Presidente de buscar la reelección.

“Con todo respeto, Alberto no es un héroe nacional, no puede ser el candidato porque uno va a un barrio y la gente primero pregunta por la comida, y después pregunta por Cristina (Fernández) y después por Axel (Kicillof), ninguno pregunta por Alberto”, remarcó Zurro. en una enumeración que no debería dejar a nadie cómodo.

- Publicidad -

Después de despotricar contra el Presidente, fue contra el piquetero albertista. “Hacía rato que no escuchaba una pelotudez tan grande como la que dijo D´Elía. Se me caería la cara de vergüenza”, dijo en diálogo con la señal oficialista C5N este miércoles.

Al tiempo que el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, puso en duda que Cristina Kirchner llegue al 40% de los votos, Zurro fue enfático: sobre las posibilidades electorales de la vicepresidenta: “Arrancaría con un piso de un 40 por ciento, y a partir de allí, si nosotros en vez de dudar de Cristina, yo no dudo, militamos obvio que Cristina va a crecer y es la mejor candidata tenemos”.

“Es como que tengamos a Maradona y no lo querramos poner”, añadió Zurro, en una comparación particular.

Por otro lado, el intendente de Pehuajó cargó contra uno de los precandidatos del Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de “llorar” por dos puntos de coparticipación “cuando ellos tienen fortuna”, en alusión a la Ciudad de Buenos Aires.

Y además, sobre el jefe de gobierno porteño que se lanzó a la presidencia, sentenció: “Larreta no necesita ni gestionar con la plata que tienen. Es un unitario peligroso”.

Ante la polémica frase, desde la oposición le salieron al cruce al intendente. El diputado provincial, electo por Pehuajó, Fernando Rovello, consideró “desafortunadas” las palabras de Zurro.

Según le dijo a Clarín, el legislador de Juntos por el Cambio remarcó que el intendente “reconoce públicamente que la gente en los barrios la está pasando mal, que preguntan por la comida, y él está más preocupado por la interna partidaria que de revertir esta compleja situación por la que atraviesa no sólo la ciudad de Pehuajó, sino la Provincia en toda su dimensión”.

Zurro trató de “cagones” a los gobernadores peronistas

No es la primera vez que Zurro lanza su pirotecnia verbal. En medio de la polémica por la avanzada del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, apuntó contra los gobernadores peronistas que no acompañan la iniciativa del presidente Alberto Fernández de iniciar el juicio político contra el máximo tribunal de Justicia.

“Los que no firmaron irán por la propia en lugar de ir por lo colectivo, tendrán miedo, serán cagones. Le tendrán miedo a la Corte, al macrismo. Es miedo o están pensando en la propia, estarán pensando por si gana el PRO cómo hacer equilibrio”, fustigó el intendente ultrakirchnerista.

En diálogo con “Somos Radio” AM 530, Zurro apuntó directamente contra el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, por no respaldar la iniciativa del Ejecutivo nacional pese a que en un comienzo firmó el documento de los 14 gobernadores rechazando el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba restituir a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje quitado de la coparticipación durante la pandemia.

“Me parece vergonzoso”, disparó Zurro, también aquella vez, para cargar contra Uñac. Las tensiones y marcadas diferencias en el Frente de Todos volvieron a quedar expuestas cuando el Presidente decidió apuntar contra la Corte juntó a un grupo de 10 gobernadores, con quienes se reunió este martes en la Casa Rosada. (Clarín)