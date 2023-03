Gabriela Cerruti transmitió qué piensa Alberto Fernández de la condena a Cristina Kirchner: “Cree que es una causa armada para inhabilitarla y aleccionar a otros”

- Publicidad -

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti – Foto: NA

Según publica Clarín La portavoz planteó que para el Presidente es un “tema central” para su gestión la defensa de la “inocencia” de la vicepresidenta, tras conocerse los fundamentos de su condena por corrupción. Desaire al camporista Andrés Larroque.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti fue la encargada de transmitir la opinión de Alberto Fernández respecto a los fundamentos de la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad difundidos este jueves. La vocera sostuvo que “el Presidente cree que es una causa armada para inhabilitar a la vicepresidenta y aleccionar a otros”.

Cerruti abrió su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada haciendo referencia a los motivos que difundió el tribunal que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión por corrupción e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“El Presidente sigue sosteniendo que es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla para ejercer funciones políticas”, afirmó antes de abrir a las preguntas de los periodistas.

A su vez, sostuvo, en nombre del jefe de Estado, que cuando se llevan a cabo estas acciones contra un político “es también una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes que intentan tomar medidas en favor de las grandes mayorías”.

“El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia”, indicó.

Además, agregó que Fernández dijo “en más de una oportunidad que entiende que esta causa no tiene ni pies ni cabeza, y que la vicepresidenta había sido traída para ser metida en esta causa en la cual no tiene ninguna relación”.

“Eso está claramente expuesto en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que este allí la vicepresidenta, sino que el tribunal dice ‘ante la duda’, y no hay pruebas concreta de lo que allí se sostiene”.

Consultada acerca de si Fernández se comunicó este jueves con la vicepresidenta, afirmó: “No habló con ella hoy, creo, hasta que vine para acá, no lo se”.

Después​ hubo un momento de confusión y la portavoz, cuando una periodista le consultó si sus dichos significaban que la vicepresidenta no puede presentarse a elecciones, contestó: ¿Quién dijo que no puede ser candidata…?”. Luego volvió a repetirse.

Al parecer, por considerarlo necesario, Cerruti hizo otra aclaración particular. “El Presidente es kirchnerista”, afirmó.

El desaire al “Cuervo” Larroque: “El Presidente no responde a declaraciones de un ministro provincial”​

Cerruti fue consultada también por la polémica desatada esta semana respecto a los supuestos dichos de Alberto Fernández en off the record, reproducidos por el sitio El Destape con la firma del periodista Roberto Navarro. Allí se le adjudicaba al mandatario haber dicho que que será él quien “termine con 20 años de kirchnerismo” y que ostenta “una cuarta parte de los votos” del “45%” que conserva Cristina Kirchner.

Aunque en Casa Rosada negaron esas frases, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque había salido a responderle al Presidente. Aseguró días atrás que tiene “dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”.

El dirigente de La Cámpora sostuvo a su vez que Fernández está “permanentemente autoproponiéndose para algo que nadie lo pide, porque si vos vieras que hay alguna demanda o sectores políticos que hacen ese planteo”.

En un giro que pareció un desaire al ministro de Axel Kicillof, Cerruti respondió a las consultas de los periodistas respecto a la polémica de los off. La vocera dijo que “hay millones que integran la coalición (Frente de Todos) y no vamos a responderle a todos”.

“‘Cuervo’ es un gran compañero, pero el Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”, lanzó.

Del mismo modo, reiteró que ella no comenta off the record y así bloqueó la respuesta sobre la frase que lanzara la propia Cristina Kirchner sobre las “barbaridades” que “algunos dicen” y después “niegan”, una chicana lanzada en un acto de homenaje a Estela de Carlotto que tuvo dirección contra Alberto Fernández, sin menciones necesarias. (Clarín)