Con foco en los dólares y los subsidios, el Gobierno anuncia cambios en el acuerdo con el FMI

Según publica La Nación Fuentes del Ministerio de Economía informaron a medianoche que se modificarán las metas de reservas, pero también se sumarán otras novedades; llega el desembolso de US$5200 millones.

Por: Francisco Jueguen

A contrarreloj, en medio de la escasez de dólares y tal como sugirió Cristina Kirchner en un discurso en Viedma horas atrás, el Ministerio de Economía informó que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar el programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés), más específicamente las metas de acumulación reservas, aunque habría otros cambios, contaron.

Como había dejado trascender el equipo del ministro Sergio Massa dos semanas atrás en la reunión del G20 en la India, se acordó con el staff técnico del Fondo una modificación de las metas trimestrales y anuales de acumulación de reservas. Se mantendrían aquellas vinculadas al sendero fiscal y de emisión monetaria. Sin embargo, en el Palacio de Hacienda dejaron trascender a la madrugada de hoy que habrá novedades con relación a las tarifas de los servicios públicos y a un conjunto de medidas monetarias.

“Hay acuerdo con el FMI y hoy saldría el press report del Staff Level Agreement”, confirmaron en la madrugada fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda. Ese comunicado del Fondo incorporaría la aprobación de las metas del cuarto trimestre, lo que derivaría en el desembolso de US$5200 millones que el Gobierno deberá usar para hacer frente a los vencimientos de la deuda justamente con el organismo.

La principal confirmación que llega del Gobierno es que se cambiaría la meta de reservas. Ese objetivo de acumulación en el acuerdo con el FMI para el primer trimestre es de US$7825 millones. En junio, se debería llegar a una meta de casi US$11.000 millones y a fin de año: US$12.125 millones. Se trataban de números ya inalcanzables en medio de una sequía que se complica y que restaría este año entre US$15.000 y US$20.000 millones, y cuando se profundiza una dinámica de brecha cambiaria que hace perder dólares al Banco Central (BCRA) todos los días, a pesar de los duros cepos que impone el Gobierno.

Pero en Economía prometen otras novedades surgidas del trabajo del equipo que viajó a Washington hace dos semanas para mantener negociaciones con el staff del Fondo. Las idas y venidas se mantuvieron en los últimos días, según contaban fuentes oficiales, al tanto de las tratativas. “Habilitaría un conjunto de medidas monetarias y de acumulación de reservas del año y de los trimestres, así como algunas medidas con objetivo fiscal por el cuestionamiento del FMI a la regresividad del sistema de subsidios”, señalaron las fuentes que trabajan codo a codo en la negociación entre Massa y el Fondo.

Hasta que el press report sea difundido por las autoridades del Fondo, Economía seguía hablando en condicional. Esta tarde, Massa dará un discurso y mencionaría los cambios al acuerdo con el Fondo en un acto en Tigre. Es probable, además, que por la mañana se divulguen más detalles sobre los cambios. El equipo de Massa lleva 140 horas de Zoom, dos reuniones del ministro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y tres con Gita Gopinath, la número dos del organismo multilateral.

“El programa tiene como objetivos para este año, el orden fiscal, la acumulación de reservas y la programación monetaria ordenada”, había afirmado el ministro de Economía hace dos semanas. “El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers durante el año. El objetivo es ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple”, dijo entonces.

“La guerra y la sequía juegan un papel en nuestra economía y es mejor afrontarlo, poniendo objetivos alcanzables para no estar corrigiendo cada trimestre”, había completado el titular del Palacio de Hacienda, quien ya había comentado la necesidad de estos cambios en una reunión con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh, en el encuentro del G20.

Ya desde la India, cerca de Massa habían dicho que no será necesario un waiver (un perdón) ante el directorio del Fondo (que se reunirá el 22 de marzo para dar el visto a la revisión actual de fines del año pasado) y además se había anticipado que las nuevas metas tendrán un “ajustador” vinculado al nivel de las exportaciones. En caso de que mejoren, las metas de reservas serán más desafiantes.

La acumulación de dólares no es un tema menor: no sólo ofrece expectativas a los actores económicos sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio y la actividad, para el Fondo son importantes porque son necesarias para pagar su deuda. La Argentina sigue afuera del mercado voluntario y el propio acuerdo estima que recién podría volver en 2025.

El pedido de la vice

“Vamos a necesitar que los dirigentes estén unidos para revisar ese acuerdo [con el FMI], no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Es imprescindible el cambio de actitud. Hay que ponerse de acuerdo en los fundamental, en el eje. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, podemos tener 20 Vacas Muertas pero nos van a faltar los dólares. Le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es? Miremos un poco en América Latina”, dijo Cristina Kirchner el viernes en un acto en Río Negro.

La vicepresidenta aseguró que “nadie dice que no haya que pagar” el préstamo otorgado por el FMI, y consideró que los programas económicos “son una cuestión de objetivos y eficacia”. También se quejó de los que la tildan de “dogmática”, a quienes les contestó: “He dado muestras de un gran pragmatismo cuando se trata de los intereses del país. Ya no sé qué más debería hacer. Yo apoyé también la reestructuración de la deuda privada porque es parte de la responsabilidad institucional”.

La vicepresidenta dijo que “se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI”. Horas después de esas declaraciones, se estarían anunciando estos cambios. (La Nación)