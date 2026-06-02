Donald Trump afirma que mantiene el diálogo abierto con Irán

- Publicidad -

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este martes de falsa y errónea la supuesta ruptura de los canales diplomáticos con la República Islámica de Irán, contradiciendo de forma abierta los reportes oficiales emitidos por las agencias estatales de Teherán que daban por congeladas las mesas de diálogo.

A través de la plataforma Truth Social, el jefe de Estado norteamericano detalló que la administración de Estados Unidos sostiene comunicaciones diarias con los emisarios persas. Los contactos bilaterales registraron actividad sostenida durante las últimas 96 horas, con intercambios específicos que se repitieron hace cuatro días, tres días, dos días, veinticuatro horas y la jornada de hoy.

La ofensiva discursiva de Washington apunta a forzar un escenario definitivo tras casi medio siglo de tensiones de carácter geopolítico. El líder republicano condicionó el futuro de la relación con un mensaje directo enviado a la cúpula teheraní donde sentenció que llegó la hora de alcanzar un acuerdo vinculante debido a que el actual escenario sumaba 47 años de arrastre.

- Publicidad -

La versión de la Casa Blanca colisiona con la información interna que la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim difundió el lunes. Dicho medio estatal comunicó la decisión del gobierno persa de suspender de manera total las conversaciones políticas con Estados Unidos, fijando un condicionamiento estricto ligado al plano militar regional en el territorio de Medio Oriente.

La diplomacia de Teherán supedita cualquier avance en las negociaciones al cese inmediato de las operaciones bélicas que el Estado de Israel ejecuta en el sur de Líbano. El mandatario norteamericano acusó a las corporaciones de medios de comunicación de reproducir datos imprecisos sobre el estatus de las conversaciones y ratificó la vigencia del canal de comunicación directa. (Agencia OPI Santa Cruz)