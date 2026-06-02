La CGT rechaza la reglamentación de la reforma laboral

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El Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo rechazó la reglamentación de la reforma laboral impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Las autoridades de la central sindical radicada en Azopardo 826 denunciaron que las nuevas normativas administrativas buscan atentar de forma directa contra la libertad sindical y alterar garantías constitucionales vigentes.

Los decretos regulatorios introducen una modificación sobre la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Los representantes gremiales afirmaron que el presidente implementa disposiciones que están bajo cuestionamiento judicial en los tribunales federales debido a su dudosa constitucionalidad.

El conflicto legal escala porque el texto oficial sustituye el debate en el Congreso de la Nación mediante resoluciones unilaterales. Según el acta de la conducción cegetista, el texto administrativo vulnera los artículos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

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La interferencia estatal sobre la autonomía interna y la libre organización de los trabajadores excede las facultades del Poder Ejecutivo. El comunicado oficial detalla que la sobre reglamentación de la Ley 23.551 persigue la anulación indirecta de los mecanismos de negociación colectiva.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo ratificó que activará medidas de fuerza, instancias judiciales y gremiales para frenar la aplicación del decreto. La organización obrera mantendrá el estado de alerta ante la discrecionalidad de las inspecciones que pretenden regular las formas de representación laboral en todo el territorio nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)