Dictaron la conciliación obligatoria ante el paro de los auxiliares de la educación

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(OPI Chubut). La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria tras conocerse el inicio de un paro de 72 horas anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La medida se adoptó el domingo por parte de la cartera laboral y por un plazo de 15 días por el conflicto con los trabajadores auxiliares de la educación.

Trabajo instó al sindicato a “abstenerse de llevar a cabo la medida” hasta tanto alcanzar “puntos de entendimiento”.

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Desde el gobierno provincial indicaron que “algunos sectores gremiales continuaron con la jornada de paro”.

La medida de fuerza se constató en escuelas de Comodoro Rivadavia y Trelew, donde “la falta de personal auxiliar obligó a suspender las clases. Ello implicaría sanciones a dirigentes gremiales por no haber acatado el cumplimiento de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo, que permanece vigente”. (Agencia OPI Chubut)