Sergio Massa cuestionó a los países europeos que usan carbón y su gobierno sostiene la inviable empresas YCRT y la usina de 240 Mw

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – No es raro que este gobierno diga una cosa hoy y haga otra distinta mañana. No es raro que Sergio Massa, un inefable mentiroso, se haya expresado de la forma en que lo hizo en el encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizado en Chile, donde sin ponerse colorado, el abogado, ministro de economía, cuestionó el uso de combustibles fósiles como el carbón, aludiendo al relato de que somos “acreedores ambientales”, tal como lo remarca en una nota del diario Perfil.

Según la nota, Massa sostuvo que “en el camino de la transición energética, la pregunta del millón es si cuando los países desarrollados nos piden que frenemos los proyectos de desarrollo de gas o de gas líquido, ¿van a dejar de comprar gas líquido? ¿van a cerrar los puertos gasificadores de sus propios países? ¿O nos piden que hagamos un esfuerzo de transición que sus propias economías no hacen mientras vemos a Europa reabriendo plantas de carbón?“.

Un olvido lo tiene cualquiera

Sergio Massa se mostró “preocupado” por la falta de conciencia europea en el tema de las emanaciones, de aquellos países que están usando el carbón para producir energía y olvidó que en Argentina, su gobierno, el mismo que delinearon y sostienen Alberto Fernández, Cristina Fernández y el propio Ministro, subvenciona un yacimiento de carbón, el más grande de la argentina, con pretensiones de inyectar calorías a dos turbinas de una planta generadora de 240 Mw, lo cual, por propias impericia de su gobierno y la corrupción imperante, no solo no saca ni un kilo de mineral, sino que la usina que comenzaron a levantar en el 2009, no está ni cerca de su terminación y puesta a punto, pero ha sido pagada más de 3 veces su valor, por el contribuyente de nuestro país.

- Publicidad -

Y si a esto quisiéramos agregarle una perlita más, como contramensaje a los dichos del Ministro, digamos que la usina de Río Turbio que (en teoría) debería alimentarse con carbón de YCRT (yacimiento que no produce lo suficiente) fue construida contraviniendo las leyes ambientales y sobre un Estudio de Impacto Ambiental fraguado, al punto que la justicia federal le tiene prohibido entrar en servicio a la usina de Río Turbio “14 Mineros”, por estas razones, precisamente.

Si el funcionario cuestiona a los países europeos por la reapertura de las minas de carbón, qué le quedaría a los europeos pensar de Sergio Massa que es ministro de un gobierno incapaz de terminar una obra, incapaz de hacer funcionar un yacimiento a la vez responsable de sumarle un millonario presupuesto al déficit de una Argentina quebrada.

La costumbre de ver “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, es uno de los atributos que tiene el kirchnerismo y Massa lo practicó a la perfección en Chile.

Hacia adentro, creo que la gente de la cuenca debería estar preocupada por las palabras del Ministro y preguntarse si realmente al actual gobierno le interesa hacer funcionar a YCRT o solo lo tiene (como todo lleva a pensar) como una fuente de recursos propio, improductivo, costoso y que corre el riesgo de caer en el recorte presupuestario del próximo gobierno nacional al no demostrar autosustentabilidad.

YCRT hoy

Luego de estar fuera de servicio por largo tiempo, debido a roturas en los equipos de generación, especialmente en el Módulo 1, el día 4 de marzo la usan de 240, comenzó a generar precariamente.

Para volver a la generación mínima del equipo, la Intervención ordenó canibalizar (nuevamente) a la Caldera Nº 2 y con esa mínima potencia volvieron a cargar en el sistema central unos 60 Mwh, lo cual es el equivalente a 0,06 Gwh y de acuerdo a las fuentes técnicas del complejo de Río Turbio consultadas, la Central de 240 Mw está generando solo el 0,23% de la demanda actual que es de 26 Gwh para todo el país.

La megausina de YCRT en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

A pesar de esta insignificante contribución al sistema eléctrico nacional, a un costo operativo inimaginable, el gobierno nacional y provincial han montado un relato sobre la importancia que tiene la usina de Río Turbio, como aportante al sistema interconectado nacional y (pago mediante a canales capitalinos y medios de la provincia) se encargaron de contradecir los informes negativos que se producen por el gran negociado que se hace en la cuenca, sobre la necesidad de generar energía genuina, sin decir realmente el costo astronómico al que asciende cada kilovatio producido en un complejo el cual, ni siquiera y a pesar de los casi diez años que lleva en construcción, tiene fecha cierta para entrar en servicio pleno y paralelamente YCRT no está en condiciones de proveer el carbón que necesita el complejo. (Agencia OPI Santa Cruz)