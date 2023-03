Once bancos de Estados Unidos inyectan 30.000 millones de dólares en el First Republic para evitar su quiebra

- Publicidad -

El banco First Republic

Entre ellos se encuentran gigantes como JPMorgan y Bank of America, los más grandes del país. Así se evita que la entidad siga el camino de Silicon Valley Bank.

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dolares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.

“Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en los bancos de todos los tamaños”, indicó el grupo, tras la quiebra de tres bancos en menos de una semana.

“Esta muestra de apoyo por parte de un grupo de grandes bancos se agradece mucho, y demuestra la resiliencia del sistema bancario”, aseguraron los directores del Departamento del Tesoro.

Los 11 bancos, entre los que se encuentran gigantes como JPMorgan y Bank of America -los más grandes del país- anunciaron el acuerdo, con el que se evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, entidades cerradas por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente.

En problemas

La quiebra de estas firmas desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa, y ha obligado a las autoridades estadounidenses a dejar clara su confianza en el sistema bancario, asegurando que la situación es muy diferente a lo que sucedió en 2008 con la crisis económica.

Este jueves, la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró en una comparecencia ante legisladores que el sector “es sólido” y que los ciudadanos pueden confiar en que sus depósitos están asegurados.

También se comprometió a evaluar las condiciones que han dado pie a la quiebra de ambos bancos, y especialmente la supervisión de las entidades reguladoras, que no fueron capaces de prever la debacle.

Tras el anuncio de hoy, las acciones de First Republic subían un 11,42 %, a las 15.42 hora local, 19.42 GMT, un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana.

First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE.UU., detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, según una nota de Raymond James.