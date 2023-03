Ya no quedan corruptos presos en Argentina, no porque no existan, sino porque el gobierno cumplió su finalidad de dejarlos libres

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hay muchas formas de poner en libertad a los delincuentes, cuando no existe una verdadera vocación de hacer justicia. Desde dejar vencer los plazos procesales o el tiempo de la prisión preventiva, que los propios Tribunales y jueces demoren la condena firme, hacer caer los términos legales, meter un decretazo, como hizo el gobierno de Alberto Fernández y poner en la calle más de 7 mil violadores, chorros y asesinos (entre otros), por “razones humanitarias”, aprovechando la pandemia, o dejarlos libres por hacer un curso de manualidades o alegando “razones de salud” y así podemos sumar excusas y o chicanas “técnicos/legales” que usa la misma justicia para justificar la liberación de unos y otros, aunque en general, la liberación de un chorro no tiene responsable en nuestro país y menos aún, si el delincuente es de guantes blancos, como es el caso de los condenados por corrupción.

El último chorro K está en la calle. Ayer se conoció la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de liberar a ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner, el coimero confeso Ricardo Jaime, quien en algunas horas estará en la calle, eso si, con tobillera electrónica, como si este adminículo, transformado en parte de la vestimenta de cualquier kirchnerista que haya pasado por los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina, ¿Por qué será?.

El ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner, el coimero confeso Ricardo Jaime

Jaime, el emblemático corrupto de la política K tiene muchas causas abiertas, pero como se venció el plazo de la prisión preventiva que le dictaron en 2022 y a pesar de estar procesado en múltiples causas por corrupto y ladrón, quien le robó al país como parte de una asociación ilícita que llegó en el 2003 para desvalijar al Estado, al no tener condena firme el sábado quedará en libertad.

Ni uno más

Así como se instaló la frase antifemicida de “Ni una menos”, el gobierno de Alberto Fernández llegó con el eslogan “Ni uno más”, en este caso, refiriéndose a que no habrá un solo amigo K detenido en las cárceles argentinas. Y en este sentido, Alberto viene cumpliendo el sueño kafkiano del lawfare que inventó Cristina, pero al revés.

Tal como lo revela hoy Las Nación, con la liberación de Jaime no quedan más kirchneristas entre rejas. Veintidós de ellos están en la calle, absueltos, condenados, excarcelados, etc y a pesar de haber conformado una aceitada asociación ilícita para robar a manos llenas, dineros públicos, se fueron todos a sus casa, convalidando la teoría de que Argentina tiene el nicho de impunidad política y judicial más grande de Latinoamérica y habría que ver si no del mundo.

José López, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Claudio Miniccelli, Martín Báez, Cristóbal López, Fabian de Souza, Amado Boudou, Carlos Santiago Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Fernando Esteche, César Milani, “El Pata” Medina, Milagro Sala, solo por nombrar algunos y obviamente, la jefa de la banda, Cristina Fernández, condenada a 6 años, libre y probable candidata a algo.

Sin duda el lawfare existe. Esta suerte de “guerra jurídica o guerra judicial” que desde el gobierno planteó como un anatema la vicecondenada y el “gobierno de científicos”, es una realidad en nuestro país. (Agencia OPI Santa Cruz)