Denunciaron al Laboratorio del Fin de Mundo, por la quema de 2.6 millones de dólares en medicamentos

(OPI TdF) – Una información suministrada por Telam, abunda en detalles sobre un caso que data del año 2018, sobre la compra de medicamentos para enfermos de HIV y los actuales directivos del Laboratorio del Fin del Mundo, revelaron que durante la gestión Bertone se compraron 67.008 frascos de Atazanavir 300 mg por un valor 3.685.440 dólares a fin de realizar la producción en el laboratorio y venderlo al Ministerio de Salud de la Nación en el marco de un convenio suscripto ese año para la provisión de medicamentos.

De esos 67.008 frascos, 48.272 (el 72%) se vencieron y fueron incinerados con una pérdida total estimada en U$S 2.654.960.00.

Marcela Andina Silva, titular del laboratorio, le dijo a Telam que de un loate de 60 mil frascos de Atazanavir al laboratorio Bristol Myers Squibb (BMS) se pagaron 4,2 millones de dólares y se vendieron a la Secretaría de Salud de la Nación por 3,8 millones, una operación “a pérdida” que fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia quien condenó a los ex directivos del laboratorio al pago solidario por perjuicio al ex presidente del LFM, Carlos López, a la ex vicepresidenta, María Clara López Ríos, y al ex director Santiago Villa., quienes fueron condenados en un juicio de responsabilidad a pagar 44,9 millones de pesos, tal como consta en la resolución 012/22 del Tribunal de Cuenta de la provincia de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)