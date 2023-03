¡Vamos todos con Cristina a liberar el país!; no podía ser de otra manera, La Cámpora usa el argot que mejor le cae a la vicecondenada

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Encabezada por su hijo vago, mientras la madre se esconde detrás de la computadora o rodeada de focas aplaudidoras que no la contradicen, La Cámpora hizo una marcha por el 24 de marzo, una historia que conocen contada por Néstor y Cristina, la cual, como es lógico, está muy lejos de la verdad histórica y muy cerca del relato estúpido y desanudado de la realidad.

Fueron unos miles de propagandistas políticos que no les importaba mucho el 24 de marzo, como fecha icónica, sino, juntarse para pedir por la vicecondenada a la que califican de “proscripta”, calificación autoimpuesta a fin de victimizarse para aparentar una inocencia de la que está muy lejos y sin reconocer que fue condenada a 6 años por corrupta, ladrona de los fondos del Estado, siendo, además, actual orquestadora y conductora de este gobierno de inútiles que está terminando de destruir la Argentina.

Máximo Kirchner hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández –

¡Vamos todos con Cristina a liberar el país!, gritaba la horda sin decir que la única forma que el país se libere de la vicecondenada es vaciándole las urnas al kirchnerismo, sepultando sus últimos atisbos de sobrevida política y activando los resortes de la justicia para que encarcele a toda la banda, junto a su jefa y mentora.

Alberto, Cristina y Sergio, es la tríada de la cual, realmente, se debe liberar el país, para impedirles que su capacidad de daño siga intacta y los argentinos caigamos definitivamente a las profundidades del abismo al que nos han acercado.

Y algo de eso sucedió el viernes pasado. En los últimos años, cada 24 de marzo significó una marcha autoconvocada por distintos sectores sociales que por tradición recordatoria o vocación, convergieron cada uno con su motivo y su reivindicación, pero atravesados por el ánimo común de recordar lo que pasó para no repetir la historia.

La historia revuelta

En esta oportunidad, solo se veían banderas, pancartas con la cara de la vicecondenada, remeras y todo tipo de mención a su “vuelta”, como si alguna vez se hubiera ido.

Allí estaba cooptada “la memoria” y sepultada la historia. Las bandas movilizadas por los dineros públicos que reparten desde las cajas del gobierno, hacen de manera permanente y aviesa, una elipsis a la realidad que pretenden desconocer: la “liberadora”, está en funciones; es vicepresidente y responsable junto a su arlequín, Alberto y al cómplice funcional, Sergio, de todo el dislate institucional que sufre la Argentina desde hace 3 años a esta parte.

Estaban solos, la gente no acompañó al mitin político que armó La Cámpora con la “conducción” de un tipo que jamás firmó un recibo de sueldo, que no tiene la mínima instrucción y a quien ser autodidacta no le alcanzó para hablar de política con coherencia y amplitud. Surgió y repite la fórmula de sus padres, quienes la única ideología que conocieron es la del “Signo pesos” y las deleznables prácticas populistas de hace 50 años que Máximo Kirchner cree haber descubierto en estos tiempos de modernidad y necesarios cambios.

¡Vamos con Cristina a liberar al país! es la frase más estúpida y fraudulenta que se podría escuchar en un contexto político como el actual, donde es ella misma la que conduce esta orgía de malas decisiones políticas y atenta claramente contra las instituciones bases de la República.

Es ella la que busca ser “liberada”, pero por la Justicia, que con algún atisbo de vergüenza ha actuado sobre su extenso prontuario y amenaza con profundizar, aún más, en su historial delictivo y sumarle otras condenas que directamente la sacaría del juego por inmoral.

Cristina Fernández no puede liberar nada, ni siquiera a ella misma de la condena social y política que se cierne sobre su oscura figura. Y la única forma que el país se libere realmente de esta tortuosa realidad, es que los jueces trabajen como deben, metan presos a los apocalípticos y saqueadores y la ciudadanía recupere la memoria, la sensatez y la esperanza.

La verdadera liberación del país viene de la mano de la depuración política, ese mismo principio que la vocero presidencial, ex periodista, Gabriela Cerrutti, propuso para el periodismo.

Si en las urnas este año, depuramos la política, exonerando a los malos, obscenos, ladrones, mentirosos, oportunistas y vividores, posiblemente comenzaremos un camino de liberación único e histórico en la Argentina de estos tiempos y ahí si, habremos recuperado la memoria real que aún nos debemos. (Agencia OPI Santa Cruz)