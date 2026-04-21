Una mujer murió intoxicada por monóxido de carbono en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Una mujer de 84 años murió intoxicada por monóxido de carbono en una vivienda de Comodoro Rivadavia y su hija lucha por su vida, según informó la policía de Chubut.

La víctima fue identificada como Amalia Fuertes y se encontraba junto a su hija María Alejandra Milathianakis, de 56 años, quien presentaba signos de una grave intoxicación por inhalación del gas.

Tras la intervención de la policía y el servicio de emergencias médicas 107 ante el llamado de un vecino, se intervino en la vivienda ubicada en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

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La hija de la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional tras encontrarse en estado de descompensación.

El monóxido de carbono es altamente tóxico porque no tiene olor, color ni sabor, y su inhalación puede causar la muerte en pocos minutos si no hay ventilación adecuada. (Agencia OPI Chubut)