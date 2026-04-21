CAME reclamó alivio fiscal mientras provincias aumentan retenciones

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La dirigencia nacional de la entidad advirtió que la recaudación anticipada en tarjetas y plataformas digitales liquida la liquidez del sector. Exigieron a los legisladores intermediar ante gobernadores para frenar la presión de Ingresos Brutos.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trasladó hoy la crisis del sector al Congreso nacional. Ante un plenario de las comisiones de Pymes y Comercio, los directivos denunciaron que el sistema impositivo provincial y municipal devora el capital de trabajo de los comercios en un contexto de desplome del consumo interno.

La cúpula de CAME, encabezada por Ricardo Diab, se sentó frente a los diputados Pablo Farias y Juan Brugge (Provincias Unidas) para exponer un diagnóstico que excede lo coyuntural. El reclamo central apunta a la naturaleza “regresiva” de los tributos locales que asfixian la actividad económica privada.

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Vicente Lourenzo, titular de la comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, objetó el mecanismo de recaudación que aplican las jurisdicciones provinciales:

“El impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de ingresos brutos y las tasas municipales. El sistema de pagos del convenio multilateral nos saca el dinero antes de que se devengue el impuesto, mediante retenciones en tarjetas de crédito y plataformas digitales“.

El mapa de la crisis pyme se sostiene sobre tres ejes críticos:

Caída del consumo: El 95% de las pequeñas empresas dependen exclusivamente de las ventas en el mercado interno.

El de las pequeñas empresas dependen exclusivamente de las ventas en el mercado interno. Presión fiscal: Las provincias retienen fondos de manera anticipada, eliminando el capital de giro.

Las provincias retienen fondos de manera anticipada, eliminando el capital de giro. Informalidad: La brecha impositiva empuja a la economía hacia la marginalidad, achicando la base de recaudación legítima.

Gerardo Díaz Beltrán, representante de la Confederación Económica de Misiones, ratificó la gravedad de la situación al señalar que sin una recomposición del consumo interno “no se puede transformar absolutamente nada”, independientemente de la calidad de las leyes que se sancionen en el recinto.

Por su parte, el titular de FECOBA, Fabián Castillo, exigió que los diputados nacionales actúen como nexo directo con los gobernadores e intendentes. El objetivo es forzar un debate sobre el impacto real de las tasas municipales en la estructura de costos de los comerciantes locales.

El secretario de Hacienda de la cámara, Juan Blas Taladrid, insistió en que la prioridad del Poder Legislativo debe ser construir un puente que traslade la actividad de la informalidad a la formalidad para recuperar poder adquisitivo.

La reunión cerró con el pedido formal de un nuevo consenso fiscal que obligue a las provincias a replantear el régimen de retenciones y percepciones que hoy opera como una confiscación anticipada de ingresos. (Agencia OPI Santa Cruz)