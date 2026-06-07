La tregua ficticia entre Santiago Caputo y Martín Menem

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El asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantienen un escenario de confrontación política latente dentro del espacio oficialista La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. La disputa se desencadenó tras una publicación de la cuenta Periodista Rufus en la plataforma digital X, la cual derivó en una reacción directa del consultor contra el legislador riojano. Fuentes internas del partido gobernante confirman que la cúpula mantiene un estado de suspensión temporal de las hostilidades, sin acuerdos de fondo ni resoluciones definitivas.

La mesa política oficialista coordinó un encuentro hace catorce días donde ambos dirigentes compartieron el espacio institucional. Durante la reunión, los actores evitaron los cruces discursivos directos debido a la instrucción de la Jefatura de Gobierno de focalizar la agenda pública en las variables macroeconómicas. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenaron centralizar la comunicación en la hipótesis de la recuperación financiera, postergando las discusiones partidarias.

Los integrantes de la agrupación política Las Fuerzas del Cielo, alineados con el consultor estratégico, admiten que la estructura de conducción descarta la aplicación de sanciones contra el titular de la Cámara baja. Este blindaje político responde de forma directa al alineamiento del diputado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El esquema de protección interna ampara a los funcionarios bajo la órbita de la hermana del jefe de Estado, independientemente de los errores de gestión cometidos.

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Un antecedente directo de este mecanismo de resguardo político involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo tramita la causa que analiza la evolución patrimonial del funcionario, quien omitió la presentación de la declaración jurada comprometida públicamente. La conducción nacional de La Libertad Avanza ratificó el sostenimiento del ministro en su cargo gubernamental a pesar del avance del expediente penal.

El reinicio formal de las acciones directas en el corto plazo depende de los movimientos tácticos que ejecute el legislador riojano en el Congreso de la Nación. Los operadores de la mesa chica de la administración central reiteran la directiva de restringir los debates presupuestarios y de poder al ámbito privado. El propio titular de la Cámara de Diputados definió la estrategia de contención al exigir que las diferencias operativas se resuelvan de forma exclusiva en el sector interno de la fuerza. (Agencia OPI Santa Cruz)