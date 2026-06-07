 La inflación de mayo rondó el 2,1% pero alimentos trepó al 3,3%

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El REM del BCRA anticipa un IPC del 2,3% mensual para el quinto mes del año y proyecta una inflación interanual del 30,5% para diciembre.

La brecha entre la narrativa oficial de desaceleración y el ticket del supermercado quedó expuesta en las mediciones privadas de mayo, donde la inflación subyacente se aceleró al 2,5% y el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas trepó hasta el 3,3%, convirtiéndose en el componente de mayor incidencia sobre el índice general.

El impacto de los alimentos en la canasta patagónica

El monitoreo de la Fundación Libertad y Progreso ubicó la inflación general de mayo de 2026 en 2,1%, lo que marca una subida acumulada del 14,7% en los primeros cinco meses del año. El informe detalló que el bloque de alimentos aportó 0,8 puntos porcentuales a la variación general, un comportamiento que golpea con mayor fuerza a las provincias del sur debido a los costos logísticos adicionales que ya recargan las góndolas regionales.

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Por su parte, la consultora Equilibra midió el avance del IPC de mayo en 2,3%, con una variación interanual del 33,4%. El desglose técnico de la firma detectó que los aumentos principales ocurrieron en equipamiento y mantenimiento del hogar con un 3,4%, seguido por alimentos y bebidas con el 3,0% y el sector de restaurantes y hoteles con un 2,9%.

Tarifas e indexación empujan el piso inflacionario

La firma EcoGo Consultores calculó la inflación general en 2,4% y la de alimentos en 2,7%. El análisis de la consultora atribuyó la dinámica del mes a la convergencia de los aumentos en las tarifas de servicios públicos y a los rubros indexados por el arrastre de los meses previos, específicamente en las cuotas de salud y educación.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires mostró un incremento mensual del 2,2%, fijando la medición anualizada en 33,3%. La entidad coincidió en que salud y alimentos lideraron las subidas del mes, registrando en este último rubro un alza del 2,7%, una aceleración respecto a los datos de abril.

El ajuste en los combustibles pesó menos de lo previsto por el mercado financiero, dado que el traslado a los surtidores tras el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo resultó acotado. En el extremo opuesto del índice, el rubro vivienda registró una caída mensual del 1,2%, mientras que transporte y medicina aportaron un 0,3% cada uno. (Agencia OPI Santa Cruz)