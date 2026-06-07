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(Por: Rubén Lasagno) – La crisis policial en la provincia de Santa Cruz tuvo un nuevo episodio hoy domingo cuando en el izamiento dominical en la intersección de calles Roca y San Martín de Río Gallegos se concertaron allí entre 600 y 800 personas para expresar sus reclamos mientras la Jefatura de Policía sacó a los cadetes de la Escuela de Policía y los repartió en distintas comisarias sin portación de armas.

El gobierno ha tratado de acercar alguna promesa pero el mayor problema con la policía viene atado a lo salarial y a partir de allí el problema se ha derramado a otras cuestiones de orden institucional y de servicio que está tratando de ser incluida en las negociaciones generales por parte de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria Santacruceña, la cual está conformado por autoconvocados y son reconocidas a cargo de la negociación con las autoridades policiales y políticas provinciales.

Los Policías de Santa Cruz marcharon este domingo en Río Gallegos reclamando un salario digno – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Esta entidad en las últimas horas desafectó de la asesoría jurídica al abogado Mario Monsalvo y a partir de las 11.00hs esta entidad de negociación intermedia fue convocada a una reunión con las autoridades de la provincia en las oficinas del Ministerio de Trabajo.

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Culminada la misma en horas de la tarde, las autoridades emitieron un comunicado que expresa el reconocimiento y la participación de los representantes de la MESA DE UNIDAD POLICIAL Y PENITENCIARIA (M.U.P.P), como integrantes del Consejo del Salario de la Policía de la Provincia de Santa Cruz creada mediante Decreto N° 212/14 “en el marco de los procesos de negociación que se desarrollen entre las partes, y de conformidad a los considerandos que anteceden”; dejaron establecido que dicha participación “se ejercerá conforme a los principios de buena fe, colaboración, diálogo y negociación, promoviendo la construcción de acuerdos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y salariales del personal representado”.

Asimismo las representaciones quedaron integradas por: un (1) miembro titular, un (1) miembro suplente y un (1) asesor, contando además con un equipo consultor conformado de efectivos representantes de Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y Zona sudoeste, siendo dos (2)representantes por servicio penitenciario, dos (2) retirados y cinco (5) activos.

Concluida la misma, es un hecho que ni los retirados ni la Asociación Policial son parte de las negociaciones paritarias. Esto es leído hacia adentro de la policía como el ánimo de dividir y quebrar la solidez del reclamo.

Posterior a la reunión, los delegados de la policía leyeron esta resolución en el acampe que mantienen frente a la casa de gobierno y decidieron permanecer allí y continuar con el paro policial, hasta que en una nueva reunión se fijen términos concretos de negociación respecto de los ítems planteados, entre ellos el aumento salarial y varios temas que rodean a la función policial. (Agencia OPI Santa Cruz)