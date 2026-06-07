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(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal determinó que el propietario de un perro raza Pitbull que mordió a un transeúnte en Lago Puelo deberá pagar una multa de 5 millones de pesos en concepto de resarcimiento a la víctima.

Las autoridades señalaron que la medida se da en el marco de una política institucional orientada a la protección de la comunidad y a la promoción de la tenencia responsable de animales.

La reparación económica fue para la víctima del ataque del perro de raza potencialmente peligrosa.

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El fallo se decidió ante el Juzgado de Paz de Lago Puelo al analizar la situación de la víctima que fue atacada de manera sorpresiva por el perro que salió del interior de un comercio.

En la intervención judicial se constató que el local “no contaba con medidas de seguridad adecuadas, como rejas, puertas de contención o carteles de advertencia sobre la presencia del animal”.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que “la persona sindicada como propietaria del perro acordó y concretó el pago de una reparación económica de 5 millones de pesos a favor de la víctima”. (Agencia OPI Chubut)