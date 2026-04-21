Trump extiende el alto el fuego con Irán

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Donald Trump anunció este martes en Washington DC la extensión del cese de fuego contra Irán bajo la condición de que el gobierno de Teherán presente una propuesta de paz unificada.

El presidente de Estados Unidos comunicó la decisión mediante la plataforma Truth Social. El mandatario justificó la prórroga por la grave división política en el régimen iraní y atendió las solicitudes de mediación realizadas por actores regionales.

Asim Munir, mariscal de campo de Pakistán, junto al primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, solicitaron formalmente la suspensión de la ofensiva militar. Trump aceptó la pausa para facilitar que los líderes y representantes persas elaboren una posición común ante la Casa Blanca.

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La tregua actual termina este miércoles 22 de abril por la noche. Pese a la extensión del alto el fuego, el jefe de Estado instruyó a las Fuerzas Armadas para mantener el bloqueo naval en todos los puertos de Irán y conservar la capacidad operativa de ataque inmediata.

El despliegue militar estadounidense ocupa posiciones de alerta máxima. Trump ordenó que las tropas permanezcan preparadas ante la falta de avances concretos en las conversaciones directas con los enviados de Teherán.

La administración estadounidense canceló la visita oficial del vicepresidente JD Vance a Islamabad. El gobierno tomó esta medida ante la negativa inicial de Irán para continuar el diálogo bilateral en una segunda ronda de conversaciones técnicas.

Varios funcionarios de alto rango asistieron a reuniones de urgencia en la sede gubernamental este martes:

Marco Rubio , secretario de Estado, ingresó a la Casa Blanca para coordinar la estrategia exterior.

, secretario de Estado, ingresó a la Casa Blanca para coordinar la estrategia exterior. Pete Hegseth , secretario de Defensa, analizó la situación operativa del bloqueo naval.

, secretario de Defensa, analizó la situación operativa del bloqueo naval. Jared Kushner y Steve Witkoff integraron el equipo de negociadores presentes en el edificio oficial.

El presidente estadounidense reafirmó su estrategia en el programa del periodista John Fredericks. El jefe de Estado sostuvo que las autoridades iraníes negociarán un acuerdo o enfrentarán consecuencias sin precedentes históricos para su nación.

Washington exige la renuncia total de Irán al desarrollo de tecnología atómica. Trump garantizó que Teherán carecerá de cualquier posibilidad de acceso a armas nucleares para prevenir un escenario de destrucción global derivado de la proliferación bélica. (Agencia OPI Santa Cruz)