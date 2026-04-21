La policía allanó dos viviendas de alumnos vinculados con las amenazas de tiroteo

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(OPI Chubut) – La policía de Chubut realizó este lunes dos allanamientos en Puerto Madryn en una causa que investiga las amenazas de tiroteo que se difundieron la semana pasada y cuyos autores las habrían enviado mediante Whatsapp.

Las amenazas públicas que indicaban la posibilidad de efectuar tiroteos en distintos establecimientos educativos en Chubut, los integrantes de la División de Investigaciones efectuaron los procedimientos en dos viviendas a pedido de la fiscal Eugenia Vottero.

Los allanamientos se concretaron en una vivienda de Nueva Chubut y otra del barrio Progreso donde viven dos menores de 16 años junto a su grupo familiar.

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De la investigación judicial trascendió que la denuncia fue radicada por las autoridades de la Escuela Municipal de Pesca Nº 2701 “Juan Demonte”.

Allí señalan que integrantes de la comunidad educativa detectaron que un estudiante junto a otro adolescente ajeno al establecimiento difundió mensajes intimidantes en sus estados de Whatsapp.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que podrían estar relacionados con la investigación en curso. (Agencia OPI Chubut)