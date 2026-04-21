Reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia

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La Casa Rosada busca bloquear las candidaturas de dirigentes condenados e imponer un esquema privado para sostener la actividad partidaria. El expediente omite los mecanismos de control sobre el origen del nuevo dinero.

El presidente Javier Milei remitirá mañana al Congreso el paquete normativo que suprime las PASO, anula el dinero estatal para los espacios políticos e instaura la Ficha Limpia para aislar a los dirigentes sentenciados por corrupción. El documento, diseñado durante meses por el asesor Santiago Caputo y la Secretaría Legal y Técnica, elimina la billetera pública pero no precisa las herramientas de auditoría para el ingreso de capitales privados, según se desprende de la información oficial.

El avance sobre el esquema de votación choca contra el desorden de los propios socios del gobierno. Diversos bloques legislativos exigen suspender los comicios previos —como ocurrió durante el año pasado— en lugar de erradicarlos, ya que dependen de esa instancia obligatoria para ordenar sus listas de candidatos.

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La diputada Lilia Lemoine objetó las resistencias en las bancas aliadas y propias. “Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, advirtió la legisladora.

En paralelo, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, ratificó la presión de la cúpula estatal sobre los recintos. “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”, reclamó el funcionario.

La intervención gubernamental sobre las urnas expone tres hitos concretos en su despliegue:

2024: Sanción de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel federal.

Sanción de la a nivel federal. 2025: Debut del instrumento impreso durante las elecciones nacionales.

Debut del instrumento impreso durante las elecciones nacionales. 2026: Giro del articulado para aniquilar las primarias y privatizar el financiamiento.

La pretensión reformista nacional contrasta de frente con la matriz territorial. Mientras el oficialismo presiona por la modificación del cuarto oscuro, la provincia de Buenos Aires conserva intacto el formato de boletas múltiples. Bajo ese mecanismo tradicional, el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las legislativas provinciales de septiembre de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)