Cuando Alberto Fernández asumió, entre las tantas mentiras que dijo fue “Somos un gobierno de científicos, no de CEOs…” refiriéndose a Mauricio Macri que había perdido en las urnas del año 2019.

A tres años y medio de mandato de Alberto, Cristina y Massa y tal como lo refiere el Cronista Comercial, en el ranking del indicador económico de los 156 países del mundo que participan, Argentina se posiciona como uno de los países más miserables del mundo, solo superado por Cuba y Venezuela.

Damián Di Pace realizó una enumeración de la cantidad de dólares que sostiene la economía argentina y resultó que son 48 tipos de cambios distintos, depende de la actividad a la que se asigne el valor de la divisa, tal como lo muestra el cuadro adjunto.

La Argentina psiquiátrica: 48 tipos de dólares vigentes en el país, muestran la capacidad incuestionable que tiene “el gobierno de científicos” para manejar la economía

Este fenómeno inédito en el mundo, donde existe solo un tipo de cambio, se produce en la Argentina por la creciente y desbocada inflación, la escasez de reservas y la propia lógica de oferta y demanda de la divisa norteamericana, las imprevisiones financieras, la fuga de divisas y la ineptitud para administrar recursos.

Rusia y Argentina son los países donde más dólares físicos existen; ni siquiera en EEUU, país emisor, hay tantos dólares billetes en circulación, como existen en nuestro país, lo cual nos muestra la gran distorsión de la realidad económica y financiera que vive el país e impacta directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Nuestro país ha superado la marca histórica en materia de pobreza, inflación, indigencia, desempleo, endeudamiento, caída del salario e inseguridad.

No hay registro de una crisis política-económica y financiera de las proporciones a las actuales en la Argentina, ni siquiera la del 2001; y los entendidos en cuestiones macro, no auguran una recuperación en el mediano o largo plazo e insisten en que el país tardará no menos de 10 a 15 años para revertir el actual estado de desintegración económica, pero si se empieza hoy con la aplicación de medidas correctivas serias y no remiendos en el plan “Llegar”, que despliega Sergio Massa con el objetivo cortoplacista de las elecciones 2023.

Santa Cruz a la vanguardia

De acuerdo a los últimos datos oficiales, Río Gallegos tiene un 37,4% de pobreza y un 7,3% de indigencia. De 127.719 habitantes que tiene la ciudad capital, 47.742 son pobres y 9.297 indigentes.

La gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner – Foto: Prensa Gobierno

El presupuesto provincial aprobado es de $ 469.812.357.500,00, uno de los más altos del país. Santa Cruz está asentada sobre el gas, el oro, la plata y el petróleo, tiene solo 381.100 habitantes y el 75% de los salarios estatales por debajo de la línea de pobreza.

La solución, claramente, no es económica ni financiera, sino, política. (Agencia OPI Santa Cruz)