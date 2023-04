Horacio Rodríguez Larreta desafió a Mauricio Macri y anunció que la Ciudad votará en urnas separadas a presidente y jefe de gobierno

- Publicidad -

Según publica La Nación El mandatario porteño avanzó con su plan de elecciones paralelas pese a las advertencias del expresidente, quien hoy tuiteó: “Qué profunda desilusión”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desoyó las críticas de Mauricio Macri y anunció un cambio en la forma de votación en la ciudad de Buenos Aires, donde se elegirá el mismo día, pero por separado, a presidente y a jefe de gobierno.

La decisión de Larreta, que había trascendido ayer, generó un fuerte cuestionamiento de Macri y de gran parte de la dirigencia de Pro. “No creo que Horacio haga eso”, había dicho ayer el expresidente, que le advirtió a Larreta, en un duro hilo de Twitter, que esta reforma implicaría no solo más gastos, sino también un incordio para los porteños que vayan a votar. Hoy, Macri tuiteó: “Qué profunda desilusión”.

“A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales”, anunció Larreta. Pero advirtió: “Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del Pro que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”. Esto implica que el sistema de votación será diferente del nacional y los candidatos a jefe de gobierno no irán pegados a los candidatos a presidente.

- Publicidad -

Según Larreta, la separación de las dos elecciones “permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”.

Pese a que esta decisión lo enfrenta a Macri y al candidato que impulsa el expresidente, su primo Jorge, Larreta dijo en el mismo anunció: “Yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el Pro. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”.

Hoy, la primera en criticar en anuncio de Larreta fue la exgobernadora bonaerense y precandidata a presidenta, María Eugenia Vidal. “El Pro y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, dijo en su cuenta de Twitter. Fue en respuesta a esa declaración que Macri tuiteó: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

El sistema anunciado por Larreta, de elecciones “concurrentes”, es lo que le pedía Martín Lousteau, aspirante a jefe de gobierno porteño por la UCR y uno de sus socios estratégicos en Juntos por el Cambio, para garantizar igualdad de condiciones para competir en la ciudad. Pese al veto de la cúpula de Pro, el alcalde apuesta a preservar sus lazos con la UCR y contener a Lousteau, su aliado más estrecho en la fuerza opositora. Pero este cambio de sistema de votación va más allá: anuncia un quiebre en lo más alto de Pro con implicancias todavía desconocidas en el mapa electoral general.

En la Ciudad esgrimen una justificación adicional para impulsar la elección concurrente: creen que escindir los comicios porteños de la votación nacional podrá amortiguar el posible efecto de Javier Milei (La Libertad Avanza) en la casa matriz de Pro. “Dicen que Horacio estaría beneficiando a Lousteau, pero está cuidando el voto de Pro. Si Milei saca más de veinte puntos, vamos a perder el control de la legislatura y eso va a complicar la gobernabilidad al sucesor de Larreta”, dijo uno de los colaboradores del jefe porteño.

Jorge Macri, precandidato a suceder a Larreta con el apoyo de su primo Mauricio, dijo anoche que hoy se iba a reunir con Larreta para hablar del tema. Es uno de los principales afectados por el cambio de sistema y, como su primo, dijo que esperaba que no se concretara. “Es una mala idea: son dos elecciones el mismo día con el doble de costo cuando ni la Argentina ni la ciudad de Buenos Aires está para enfrentar costos de este tipo”, dijo. (La Nación)