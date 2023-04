Larreta le respondió a Macri tras su anuncio de elecciones concurrentes y dijo que la unidad de Pro está “más que garantizada”

- Publicidad -

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta – Foto: NA

Según publica La Nación El jefe de Gobierno porteño defendió su idea de usar la boleta única y planteó que no beneficia a ningún candidato, sino que “iguala”, después de las críticas que recibió ayer de sus socios de Juntos por el Cambio.

Un día después de comunicar la decisión de hacer elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, algo que desató la furia de parte de sus socios de Pro, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la unidad de ese partido está “más que garantizada” y remarcó que la utilización de la boleta única es una consigna de Juntos por el Cambio, como así también que no beneficia a ningún candidato, sino que los “iguala”.

Por eso, consideró que no existen motivos “para discusiones y peleas” y, por más de que fue consultado, evitó en un ese momento, durante una conferencia de prensa desde la estación de bomberos de Parque Patricios, referirse al expresidente Mauricio Macri y a la “desilusión” que dijo sentir ayer el antes mandatario. Sin embargo, más tarde en una entrevista radial ahondó en ese tema y destacó los 23 años de trabajo a la par.

“Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad de Pro y Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y voy a trabajar por la unidad, no me van a escuchar cuestionando a otro miembro del espacio; si hay una diferencia, la discutimos”, afirmó el presidenciable, para intentar imprimirle mesura a las últimas horas, de fuertes fricciones en la coalición opositora. Lo hizo en la rueda de prensa posterior a reconocer al cuerpo Especializado de Rescate.

- Publicidad -

Pese a su prudencia, Rodríguez Larreta hizo una alusión indirecta a Macri cuando dijo que tomó esta medida para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar. “Eso sí que es más caro”, indicó Rodríguez Larreta. Su antecesor, en 2015, hizo que los capitalinos vayan a las urnas en todas esas oportunidades, porque desdobló las elecciones.

Tras los dardos que recibió del exmandatario y de las otras dos candidatas a la Casa Rosada, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, el titular del Ejecutivo de la Capital defendió que en territorio porteño se hagan los comicios el mismo día que para las nacionales, pero a través de diferentes sistemas, algo que ratificó ayer, pese a que su antes jefe político lo había advertido el domingo de que no estaba de acuerdo.

“Es una decisión que tomo como jefe de Gobierno de la Ciudad, es una decisión por la transparencia, que considero yo y todos los miembros de Juntos por el Cambio que es la mejor. Se vota con boleta única y, me comprometo a llevar el método a toda la Argentina, es el mejor sistema. En eso coinciden los miembros de Pro y de Juntos por el Cambio, por eso no veo motivo para discusiones y peleas”, consideró Rodríguez Larreta.

Incluso, afirmó que esta forma de votación “favorece a los porteños” y no a algún candidato en particular. “No hay [postulantes] favorecidos, hay igualdad de condiciones. Todos los que quieran participar, pueden hacerlo. Hay igualdad de condiciones para todos, que es lo más transparente”, marcó el dirigente capitalino, en un mensaje directo a sus compañeros de espacio. Es que el principal motivo por el que arremetieron contra él Macri, Bullrich y Vidal es porque consideran que este método mejora las posibilidades de Martín Lousteau por sobre Jorge Macri, al entender que el radical evita así quedar anclado a una candidatura poco potente que puede tener la UCR, mientras que el de Pro no podría subirse a una postulación fuerte que mejore sus chances en la Ciudad.

“Dentro de Pro vamos a trabajar tendiendo a que haya un solo candidato”, indicó, incluso, para deslizar así que podría mantener su compromiso de incitar a sus ministros Soledad Acuña y Fernán Quirós a que se bajen de la carrera electoral.

De esta forma, Jorge Macri -ya ungido por su primo- quedaría como única opción de Pro en la Capital. Ayer, ambos se reunieron en el Teatro Colón, en un encuentro que habían arreglado por teléfono el día anterior. Pero hoy Rodríguez Larreta buscó bajarle el tono a ese encuentro. “La reunión es como tengo habitualmente, en su rol de ministro de Gobierno”, señaló sobre este mitin del que poco trascendió.

“En la Ciudad el Código Electoral es clarísimo. Fue modificado a fines de 2018, vigente al 1 de enero de 2020, y está muy vigente cuando dice que en la Ciudad se vota con boleta única, lo dice la ley. Después uno puede, como jefe de Gobierno, elegir boleta electrónica o de papel. La ley es muy clara. La única decisión que tomé es cumplir con la ley, pero además es una ley que implementa en la Ciudad un valor, una bandera que venimos proponiendo desde siempre todos los integrantes de Juntos por el Cambio, que es la boleta única, es la forma más transparente de votar, se acaba la lista sábana, es la mejor manera”, dijo también, para defenderse de los ataques internos.

Respuesta a Macri

Aunque desde la estación de bomberos no se refirió al tuit de ayer de Macri, quien dijo que tenía una “profunda desilusión” con él, sí lo hizo en diálogo con Radio Rivadavia unos minutos después. “Hay una diferencia de criterio en algún tema en particular, no lo minimizo, con Mauricio a lo largo de 23 años hemos tenido alguna diferencia, pero siempre trabajamos juntos”, comenzó Rodríguez Larreta.

Dijo también que “puede pasar” que disientan en alguna cuestión e insistió: “A lo largo de los 23 años hubo alguna otra situación similar, pero eso de ninguna manera pone en duda la relación, el afecto, la confianza que tenemos”.

No obstante, dejó en claro que el modo en que se desarrollan las elecciones en territorio porteño es su potestad. “Si hay una diferencia, hay una diferencia. Soy jefe de Gobierno y me toca decidir a mí. Ni siquiera es una decisión, es cumplir la ley, así de claro. Jamás han escuchado, ni me van a escuchar criticar a nadie de Juntos por el Cambio, lo más importante es la unidad”, siguió. (La Nación)