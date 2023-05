Con sugestivas ausencias en el escenario, la CGT pidió una reducción de la jornada laboral

- Publicidad -

En el estadio de Defensores de Belgrano no estuvieron Pablo Moyano, Mario Manrique ni Abel Furlán, alineados con el kirchnerismo; en cambio, se presentó Hugo Moyano.

Por: Manuel Casado

En el acto por el 1 de mayo, la CGT hizo hoy explícita una demanda para reducir la jornada laboral de ocho horas. “Hay que acabar con la semana de 48 horas”, dijo uno de los triunviros de la central obrera, Héctor Daer, desde el escenario montado en el estadio de Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Núñez. Allí, fue notoria la ausencia de los gremios alineados con el kirchnerismo, en tanto que predominaron los denominados Gordos y el referente histórico de los Camioneros, Hugo Moyano.

Acto de la CGT el día del trabajador – Foto: NA

Así, no fueron de la partida el triunviro Pablo Moyano, Mario Manrique (Smata) ni Abel Furlan (UOM), mientras que Sergio Palazzo (Bancarios) llegó tarde. Según pudo constatar LA NACION, el campo de juego estuvo casi cubierto, en su mayoría con militantes de Sanidad y Comercio. En las tribunas, las dos cabeceras copadas por los “independientes”: la techada, de espaldas a Libertador, por UPCN, y la de enfrente por la Uocra. La distribución de los espacios y el protagonismo de la militancia coincidió con quienes llevan la voz cantante en la conducción de la CGT.

Los dirigentes ingresaron a la cancha por la avenida del Libertador, donde se produjeron serios inconvenientes para el tránsito vehicular, escoltados por “patovicas”. Mientras que las columnas de militantes sindicales entraron por Comodoro Rivadavia. Al frente del escenario, sobre la zona de la platea (con capacidad para 1000 asistentes) y las populares ubicadas a sus costados (con lugar para otras 1000 personas cada una), los que tomaron posición fueron los Camioneros.

En tanto, en la expopular visitante, que da la espalda a la Costanera Norte y es denominada Rodolfo César Chiti (con capacidad para unas 3500 personas en sus quince escalones de alto), fue copada por los empleados de la construcción liderados por Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT con las clásicas insignias “La UOCRA presente”.

El primer orador del acto fue Carlos Acuña, uno de los triunviros de la central obrera, quien no hizo ningún reparo sobre la situación de la informalidad laboral creciente, del fenómeno de los trabajadores pobres ni de la inflación. Tampoco habló del armado electoral del Frente de Todos. “Estamos de acuerdo con una reforma laboral si es para reducir la jornada de 8 a 6 horas diarias. Eso generaría más puestos de trabajo”, dijo.

Luego tomó la palabra Jorge Sola, titular sindicato del Seguro y secretario de prensa CGT. “Queremos participación en el proyecto del país, somos quienes más sabemos de más soluciones”, sostuvo y agregó: “No necesitamos una reforma laboral, necesitamos un nuevo acuerdo social”. Sola habló también de “la necesidad de recuperar la confianza de la CGT”, combatir “a los profetas del antisistema” y exigió “rediscutir el acuerdo con el FMI”.

Cuando estaba comenzando el discurso de Héctor Daer, la cara de la CGT durante la presidencia de Alberto Fernández, estallaron los cánticos a favor de Pablo Moyano desde las columnas de Camioneros. El triunviro se pronunció contra una propuesta central del candidato presidencial Javier Milei. “Basta de los que hablan de dolarizar, quieren empobrecernos”, lanzó.

“Estamos conviviendo con un proceso de inflación producto de la macroeconomía, pero también producto de los vivos que se aprovechan y remarcan. Y que no permiten la recuperación del salario. Hace unos días la Argentina sufrió una corrida sobre el valor del dólar. Eso no fue casual, tiene connotaciones políticas especulativas. Y en ese momento la CGT estuvo donde tenía que estar”, aseguró Daer.

El jefe de sindicato de Sanidad dijo que “la jornada laboral de 48 horas es una antigüedad”. Daer sumó: “Este es un año electoral y no nos podemos hacer los distraídos. Tenemos que entrar a todos los debates políticos. Consolidar el debate democrático a través de las PASO. Pero esencialmente no darle un tranco de ventaja a la derecha, que viene por nuestros derechos. Debemos militar el triunfo del peronismo”.

Las disculpas de Massa

Sin embargo, no se leyó en el acto un mensaje del ministro de Economía, Sergio Massa, como se especuló en la previa. No obstante, tras el encuentro la CGT distribuyó un texto enviado por el tigrense: “Quiero mandarles estas pequeñas líneas para pedirles disculpas por no estar ahí. Me hubiese gustado mucho acompañar a los trabajadores en este día para transmitirles mi compromiso de trabajar juntos en la estabilización de la economía y la recuperación de los salarios. Pero la tarea me llevó a Brasil para trabajar en la consolidación de la relación económica y comercial con nuestro hermano país. No va a faltar oportunidad para compartir juntos el debate sobre el futuro del trabajo en un mundo que nos sorprende todos los días. Un fuerte abrazo con la convicción de creer en una sola clase de hombres, los que trabajan”.

En tanto, en el ocumento que se leyó desde el escenario, elaborado por el consejo directivo de la CGT, se consideró “urgente una rediscusión de plazos y pautas en las condiciones de los servicios de la deuda comprometidos con el FMI”.

Ese párrafo, justamente, se tomó como un guiño a la gestión que Massa emprenderá en Washington en la semana del 10 de mayo. “Debemos detener esta escalada de pérdida en el poder adquisitivo salarial, y de distorsión de precios por efecto de la inflación y de la apropiación de rentas extraordinarias a manos de grupos concentrados”, sostuvieron los jerarcas cegetistas desde el estadio de Defensores de Belgrano.

Una voz disidente fue Facundo Moyano, del sindicato de trabajadores de peajes. “La situación es muy difícil. Estamos con una inflación de 120% y lamentablemente eso repercute en el salario. Estamos por encima de la inflación de Sudán y ya nos comparamos con países de África y Venezuela. Nosotros estamos esperando a ver si los dirigentes de la CGT convocan a una medida. Ya vamos seis paros, nos pidieron la quita de la personería gremial, fue Axel Kicillof”, enumeró. Y chicaneó a su hermano Pablo: “No tengo ni idea lo que piensa, hay que preguntarle a Máximo (Kirchner) a ver si lo deja”. (La Nación)