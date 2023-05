El claro mensaje de Claudio Vidal: invitó a los “los compañeros” del FPV y aportantes a sus emprendimientos, pero ni uno de “la oposición” que dice encarnar para el 2023

- Publicidad -

Ayer 1º de mayo en Cañadón Seco, el petrolero Claudio Vidal, titular del SER en Santa Cruz, con cuyo partido busca acercarse a algún sector político en las elecciones 2023 (sea oficialismo u oposición, le da lo mismo), inauguró un feedlot en zona norte, oportunidad en la que hizo un locro público y como es su costumbre, armó un circo multicolor, con invitados, cartelería personalizada, declaraciones, fotos, videos y mucha prensa propia con un solo fin: mostrar el poderío económico con el que desarrolla su actividad política, resaltar su personalismo e impulsar su candidatura.

No vamos a tratar aquí cuestionamientos propias de nuestra curiosidad por saber cómo, de dónde y con qué capitales el petrolero impulsa su costosa campaña a través del sindicato y de una empresa petrolera, o de dónde sacó los fondos para comprar las tierras para pastoreo (más de 40 mil hectáreas) y el capital para instalar un feedlot de última tecnología como dejaron trascender, lo cual será material para informes posteriores sobre lo cual estamos trabajando; acá lo interesante, es la lectura política que deja el acto, las presencias, las fotos y las relaciones pre-electorales de Claudio Vidal en la provincia que desea gobernar, a como dé lugar.

Claudio Vidal junto a Pablo González y Fernando Cotillo candidatos del Frente para la Victoria a la gobernación –

Todos sabemos que Vidal, juega un papel “de seducción” hacia cualquier sector político que quiera someterse a sus designios, ergo: lo ayuden a ser gobernador, este ha sido parte del fracaso en su intención de encontrar socios. Sabe también que en el Frente para la Victoria en bloque, ya le dijeron que a gobernador no, pero… todo puede ser conversado y algo le pueden tirar. Pero, con Juntos por el Cambio la cosa es distinta. Hay un sector de los Radicales a quienes no les importa taparse la nariz y aliarse con Vidal, si todo concluye con una asociación sui géneris, donde sumen votos y con el único objetivo de sacar al oficialismo del gobierno, no de gobernar, precisamente.

Y el refrán dice “Si no puedes con tu enemigo, únete” y Vidal sabe que solo no puede y todo pareciera que el petrolero ya eligió para qué lado jugar; al menos si repasamos los nombres de los invitados a la inauguración de su feedlot, queda clarísimo que el petrolero decidió estar rodeados por “los compañeros” de ruta desde que nació en la política de la mano de Alicia Kirchner (año 2019) y dejó afuera de toda participación a quienes pretende “tentar”, en un frente común para las elecciones de este año: Juntos por el Cambio.

- Publicidad -

Los “cumpas” con la plata y los votos

Solo basta repasar los personajes que estuvieron presentes en este acto inaugural del emprendimiento petrolero, para tener una vaga idea de hacia dónde va Vidal, qué socios tiene para construir su futuro político y dónde está su verdadero apoyo económico y político del cual nadie habla, pero es más que evidente.

Vidal no invitó a cualquiera, sino a quienes les debe estar donde llegó y a socios (ocultos) que brindaron entre sonrisas cómplices y miraban con gran sorpresa el esplendor del emprendimiento a cuyo frente está el sindicalista.

Claudio Vidal junto a Jorge Ávila de Petroleros de Chubut –

Destacados nombres de la política kirchnerista, dieron su presente al lado de Vidal (y para nada con cara de disgusto) como Pablo González (FPV), a cargo de YPF, empresa a quien le asignarían un apoyo económico en el emprendimiento, el intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo (FPV), pre candidato a gobernador; el representante político de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), la joyita del fracaso K, Guillermo Moreno (FPV-PJ), ex secretario de Comercio de CFK y ahora precandidato a presidente de la Nación por el partido “Principios y Valores” (¿?) dentro del espacio peronista; Martín Buzzi ex gobernador de Chubut y Fernando Españón (SER), intendente de 28 de Noviembre, entre otros.

Estuvieron presente también su amigo y socio de Chubut el petrolero Jorge Ávila y de Neuquén Río Negro y La Pampa el dirigente petrolero Ernesto Inal y representantes de las petroleras PAE y CGC.

Claudio Vidal no invitó a ningún representante político de la oposición, a la cual intenta “seducir” para ir juntos en un frente, en las elecciones 2023.

El kirchnerista Guillermo Moreno participo del acto de Claudio Vidal –

No hemos visto ni a Eduardo Costa, ni a Roxana Reyes, solo por mencionar a los más destacados y visibles del combinado político denominado Juntos por el Cambio, adhiriendo al festejo, felicitando al padre de la criatura y uniéndose a esta presentación inédita en Santa Cruz, toda vez que no existe otro emprendimiento de esta magnitud en la provincia.

¿Vidal ya tiene decidido de qué lado va a jugar?, se preguntan algunos ¿Vidal pretende encender “los celos” de los radicales díscolos que lo resisten dentro de la oposición?.

¿Cómo explicaría la oposición, ante una eventual alianza con el petrolero, su ausencia en un proyecto de esta magnitud que, hasta el momento, lo ha capitalizado el FPV-PJ dado que todos y cada uno de ellos (González, Cotillo, Soloaga, etc) se han deshecho en elogios hacia Claudio Vidal por la inversión (nunca explicada) que inauguró en zona norte?.

Sin duda, si realmente Claudio Vidal no fuera “uno de ellos” ninguno del oficialismo estaría allí para apoyar la iniciativa del petrolero y potenciar su campaña hacia la gobernación.Lo hubieran dejado solo y le habrían quitado apoyo como cuando Vidal intentó llevar a cabo el plan de los frigoríficos municipales, que el propio FPV se encargó de sepultar y nosotros lo anunciamos mucho antes de que ello ocurra. (Agencia OPI Santa Cruz)