Antonio Aracre rompió el silencio, cargó contra Sergio Massa y dijo que su programa de estabilización es “el plan llegar”

El ex jefe de Asesores de Alberto Fernández dijo que le resultó "rara la teoría conspirativa" que lo obligó a abandonar el Gobierno. La primera en salir a cruzarlo fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

A poco más de 15 días de renunciar a su cargo en el gobierno de Alberto Fernández y en medio de la tensión económica que afecta a la Argentina, Antonio Aracre rompió el silencio y habló de su salida del Gabinete nacional con fuertes críticas al ministro de Economía, Sergio Massa, quien busca hacer pie para contener la suba del dólar y conciliar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El asesor presidencial Antonio Aracre – Foto: NA

En este contexto, Aracre afirmó que el titular del Palacio de Hacienda “no tiene un plan de estabilización” y retrucó: “Si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustará saber en qué consiste”..

“Creo que Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación”, puntualizó el ex jefe de Asesores de la Presidencia.

En ese marco, Aracre destacó: “No me parece que en un contexto como el que tiene la Argentina hoy Massa se pueda dar el lujo de dejar el Ministerio de Economía porque, más allá de sus conocimientos técnicos o el de su equipo, reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada”.

El ex CEO de Syngenta negó haber estado calentando los motores para ser ministro de Economía y explicó: “No le llevé un plan al Presidente, pero sí le dije ‘mirá, hay cosas para hacer’ y él me dice ‘mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese Paper cuáles son las cosas que se pueden hacer'”.

“El Paper existió, obviamente que después hubo gente que lo filtró editado. A raíz de ese Paper que le mandé al Presidente nos juntamos a almorzar y charlamos”, contó Aracre sobre las horas previas a presentar su renuncia el pasado 18 de abril, tras varias horas de operaciones cruzadas en las que se lo mencionaba como posible reemplazo de Sergio Massa en Economía, un rumor que terminó por eyectarlo del Gobierno.

En esa línea, Aracre describió: “No tenía por qué pensar que era una traición [hacia Massa]. Me parece muy rara esta teoría conspirativa de que un jefe de Asesores de un Presidente no se pueda sentar a hablar y almorzar con el Presidente para discutir sobre la marcha de la economía. Me parece delirante. Si no lo es, que bien que me corrí de ahí porque entonces no entiendo muy bien cuál sería mi lugar”.

Consultado acerca de si tuvo un “off the récord” con periodistas para charlar sobre el plan económico que le había presentado al jefe de Estado, respondió: “Esa fue la versión de la portavoz [Gabriela Cerruti], que se ocupó de difundirla y de contársela o persuadirlo al Presidente en ese tema”.

La dura respuesta de Cecilia Moreau: “Tiene la desfachatez de hablar”

La primera en salir al cruce de los dichos de Antonio Aracre fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien habló de la “desfachatez” del ex jefe de Asesores de la Presidencia.

“El que generó las corridas cambiarias mintiendo sobre desdoblamiento y devaluación, el que evadió con Syngenta millones de dólares y tiene que explicarle a la justicia qué hizo tiene la desfachatez de hablar”, sentenció Moreau en su cuenta Twitter. (Clarín)