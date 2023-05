Municipales de 28 de Noviembre emplazaron al Intendente Españón a resolver la cuestión salarial o recrudece el paro

El conflicto municipal en 28 de Noviembre, lejos está de suavizarse y entrar en un camino de resolución. Hoy 9 de mayo el SEM Sindicato de Empleados Municipales de esa ciudad, elevó una nota al Intendente Fernando Españón a fin de hacerle conocer el documento que elaboró la Asamblea de trabajadores, en virtud de la actitud que tiene el Ejecutivo municipal de otorgar aumentos de manera discrecional, sin consenso y por cifras mínimas.

Bajo el título “Queremos igual trato, como el resto de los municipales de Santa Cruz” los trabajadores rechazaron el aumento dispuesto por el intendente, considerándolo “migajas” y muy lejos del petitorio cursado oportunamente y al cual Españón no le hizo lugar.

Allí le informan al intendente que decidieron continuar con un paro de 48 horas sin marcación de tarjeta ni asistencia a los lugares de trabajo para hoy y mañana miércoles 10, exigiendo que en el plazo de 48 horas el jefe comunal se expida sobre dicho petitorio.

Ratifican el pedido de 80% de aumento salarial al básico, distribuidos el 30% en abril, retroactivo al mes de marzo y dos de 25% con dos cláusulas de revisión en mayo y junio y sentarse en julio a discutir la pauta para el segundo semestre.

De acuerdo al documento, la finalidad del pedido es sacar al trabajador municipal de la línea de pobreza, teniendo en cuenta el costo de vida patagónico.

El conflicto municipal arrecia cuando se acercan las épocas de campaña, por lo cual desde la intendencia se alegan “razones políticas”, pretendiendo torcer el eje de la discusión, señalan las fuentes, por cuanto el intendente Españón (SER) ha tenido una actitud displicente con los trabajadores mientras que él y sus funcionarios públicos han incrementado sus haberes muy por sobre la cuestión inflacionaria.

“Acá no hay nada político como quiera hacer aparecer el intendente, esta es una realidad que vivimos todos los trabajadores municipales que la vemos pasar. Acá en la cuenca la plata está en YCRT y en la Usina y no vemos mal eso, lo que decimos es que el municipio nos tiene relegados en los salarios, con sueldos de hambre y el intendente nos da lo que él quiere y no toma en cuenta la participación del gremio ni la necesidad de la gente. Por eso decimos basta y venga quien venga va a tener que recomponer los sueldos municipales en los niveles de otras localidades como El Calafate, Piedra Buena o Río Gallegos, si quiere transitar en paz los meses que quedan”, aseguró el dirigente municipal. (Agencia OPI Santa Cruz)