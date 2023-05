El FMI analiza las nuevas medidas de Massa y advierte sobre el ajuste fiscal y las reservas

Según publica Clarín Un portavoz del organismo señaló que continúan negociando con el Gobierno el refuerzo del programa para reducir la inflación.

El Fondo Monetario Internacional dijo este lunes que evalúa las medidas que implementó el ministro Sergio Massa para intentar frenar el índice de precios que se dispara y agregó que continúan negociando formas de “reforzar el programa” para reducir la inflación, que incluye ajuste fiscal y fortalecimiento de reservas.

Ante una consulta de Clarín, un portavoz del FMI dijo que están “evaluando las medidas”, que tomó Massa este fin de semana, luego de que el viernes se anunciara el índice de precios de abril, que trepó a un 8,4%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la Reunión de Primavera del organismo que se realiza en Washington – Foto: Ministerio de Economía

El portavoz agregó: “Como hemos dicho anteriormente, seguimos discutiendo formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía.”

Y resaltó: “Esto incluye políticas para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas, ambas esenciales para reducir la inflación, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables.”

El Gobierno oficializó este lunes un paquete de medidas en busca de aliviar la escalada sin freno de los precios que incluye una nueva suba de tasas, una mayor intervención sobre el mercado de cambios y la posibilidad de abrir importaciones en algunos rubros, como el de los alimentos, para desalentar remarcaciones.

El Fondo está en medio de una fuerte negociación –ahora en forma virtual— con los funcionarios de Economía para tratar de aprobar la quinta revisión del programa porque la cuarta apenas pudo pasarla con una flexibilización de la meta de reservas y la siguiente se encaminaba al incumplimiento.

Cualquier nueva medida significa que las variables se trastocan y los números cambian, así que los técnicos deben analizar el impacto sobre lo que están negociando.

Hace un mes, luego de la Asamblea de Primavera del FMI, Massa acordó en Washington con la segunda del Fondo, Gita Gopinath, que volverían a negociar el programa porque la sequía había impactado fuertemente en el nivel de las reservas y se estimaba que el Gobierno no podría cumplir con lo acordado.

“Todo está sobre la mesa”, dijeron desde Economía y desde el Fondo se mostraron receptivos a analizar todas las opciones posibles para poder transitar este período complicado, que incluye la incertidumbre de las PASO en agosto y las presidenciales de octubre.

Massa, que sueña con ser candidato del Frente de Todos, quiere dinero fresco para fortalecer las reservas en rojo y también sus aspiraciones. Por eso busca que el Fondo le adelante los desembolsos previstos en el segundo semestre ahora. Son unos US$ 10.000 millones que indudablemente aliviarían las reservas, pero que el FMI desconfía de otorgar porque teme que se esfumen en los esfuerzos por frenar el dólar.

Si ahora se refuerza la intervención del BCRA sobre el mercado de cambios el temor aumenta. “Intervenir en una sola dirección, en este caso vendiendo, es alentar a los especuladores a apostar por un nuevo incumplimiento. Ya estamos sin reservas, profundamente endeudados con el Fondo, sin acceso a mercados. Vender lo que le debemos al FMI para apuntalar un tipo de cambio insostenible es imprudente”, dijo Héctor Torres, ex director ejecutivo de Argentina ante el Fondo, a The Financial Times.

El Fondo está dispuesto a ayudar, pero no se sabe aún cómo. Podrían aliviarse más metas, diferir vencimientos y otras maniobras. Si aceptara adelantar los desembolsos el organismo apretaría con ciertas reformas destinadas a frenar la inflación, como una reducción más acelerada del déficit fiscal y el fortalecimiento de las reservas. El comunicado de este lunes resalta precisamente estas dos medidas.

El Fondo, vale aclarar, no ha dicho nada sobre qué se está negociando. No quiere que la economía argentina explote, pero duda de otorgar tamaña suma de dinero en un momento en el que existen altas posibilidades de que se esfume rápidamente en el fragor de los comicios. Además, si bien Estados Unidos ha dado luz verde para una modificación del programa, otros miembros del directorio observan con desconfianza los pedidos constantes de Argentina.

Massa tenía previsto resolver el tema en dos semanas, pero el tiempo se extiende y no hay novedades. Entre las medidas anunciadas el fin de semana figuran la aceleración del acuerdo con el Fondo y es posible que vengan los técnicos a Washington hacia fin de mes. Pero por ahora, más allá de las esperanzas del ministro, no hay novedades de un posible cierre y las negociaciones continúan. (Clarín)