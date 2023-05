Polémica por el anuncio del Gobierno para beneficiar a Facebook, Amazon y Google con la entrega gratuita de frecuencias para Wi-Fi

Según publica Clarín El ministro de Economía destacó la mejora que habrá en la conectividad, en un evento con empresas de Estados Unidos. Pero los proveedores de telefonía celular pedían priorizar en esa misma frecuencia la tecnología 5G.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la disponibilidad gratuita de la frecuencia de 6 Gigahertz (GHz) para servicios de Wi-Fi que darían las plataformas tecnológicas estadounidenses, pese a la oposición de los operadores de telefonía celular y sus proveedores tecnológicos, que vienen reclamando para que esa frecuencia se reserve para los servicios de Quinta Generación (5G) de telefonía móvil.

En un acto que se realizó en la sede central del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Massa anunció “una decisión estratégica en materia de telecomunicaciones, al habilitar el espectro en el rango de la Banda de 6 Gigahertz, la cual permitirá darle un impulso a la economía del conocimiento, a las pymes y los sectores del mundo digital que necesitan valerse de un Wi-fi de mayor calidad, que soporte la evolución tecnológica y desarrollos futuros”.

“Aspiramos a que el Wi-Fi 6 permita competitividad para las economías regionales y para los que pueden brindar servicios” desde diferentes lugares del país, dijo Massa.

Y contó que durante la pandemia de coronavirus su hijo pasaba mucho tiempo en su cuarto, con su computadora, con otros gamers que jugaban y desarrollaban contenido. “Gran parte de la queja era que para jugar o desarrollar contenidos había tres segundos de ventaja” que tenían esos chicos brasileños, por la “latencia” que tenían las conexiones argentinas, contó el ministro de Economía.

“Federalizar el servicio de Internet es achicar la brecha digital”, planteó Massa, este martes por la tarde, en un evento al que fueron invitados numerosos directivos de empresas estadounidenses, como los de Facebook (Meta), Google, Apple, Microsoft, Cisco, Amazon, Intel y Qualcomm, entre otros.

El presidente del ENaCom, Claudio Ambrosini, destacó el trabajo que viene realizando el organismo oficial, que a principios de mes dictó el Reglamento de Espectro Radioeléctrico, para avanzar con la quinta generación (5G) de telefonía móvil. Y destacó la compatibilidad entre 5G y el anuncio de Wi-Fi libre en la frecuencia de 6 Gigahertz.

Pero la prensa no pudo participar del evento, ya que tuvo vedado el ingreso al ENaCom y debió seguir el discurso de Massa y Ambrosini por un link de Youtube.

De hecho, no se permitió escuchar en ese link los demás discursos que figuran en una gacetilla de prensa que distribuyó el organismo oficial, con las palabras del secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi; y de la representante de las empresas beneficiadas con esta decisión, Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft.

No estuvieron en el evento los directores por la oposición del ENaCom, Silvana Giudici y José Corral, que se sorprendieron porque no fueron invitados. Y no comprendían cómo fue que se hizo este anuncio sobre un tema que todavía no fue tratado en el Directorio del organismo oficial.

Tampoco estuvieron los proveedores tecnológicos de telefonía celular, como Ericsson, Huawei y Nokia, que le habían enviado una nota a Massa pidiéndole que no tomara esta decisión de entregar gratis la frecuencia de 6 Gigahertz para servicios Wi-Fi, ya que se trata de una banda de frecuencia que también se utiliza para brindar servicios 5G de telefonía móvil, por el cual el Estado podría recaudar cifras millonarias.

Ericsson, Huawei y Nokia, junto con la organización GSMA, le enviaron una nota al ministro de Economía, el mes pasado, donde destacaban “el impacto positivo que una decisión de uso balanceado de la banda de 6 GHz podría tener en la economía argentina”.

Allí esos proveedores tecnologícos de telefonía celular le plantearon al Gobierno que “la industria móvil apoya un enfoque equilibrado para la Banda de 6 GHZ en Argentina, considerando la parte inferior (5925-6425 MHz) para uso no licenciado, como Wi-Fi, y la parte superior (6425-7125 MHz) para el futuro uso licenciado, como 5G”.

“Una decisión en este sentido permite conocer las conclusiones sobre 6 GHz a las que se arribará en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23), a realizarse en noviembre, y acceder a los beneficios de contar con espectro 5G armonizado a nivel global”, concluía la nota de las empresas proveedoras de tecnología móvil.

Esa propuesta fue desestimada por Massa, al otorgarle a plataformas globales como Google y Facebook (Meta) el uso del espectro, en el rango de 5925 a 7125 MHz, de manera completa para el uso libre, sin licencia, por parte de las empresas prestadoras que no deberán pagar nada por el uso de ese espectro radioeléctrico.

Pero lo que alertan los proveedores de tecnología móvil es el desequilibrio que implica dar una frecuencia en forma gratuita a gigantes digitales de alcance global, como un guiño a Estados Unidos. (Clarín)