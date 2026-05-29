Gobierno convocó a paritarias a estatales y anunció fecha de pago de haberes

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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes anunció este jueves la convocatoria a paritarias para los trabajadores estatales y brindó el calendario de pago de haberes del mes de mayo.

Tras un encuentro en Casa de Gobierno con los gremios APROSA, AMET, APAP, ATSA, UPCN y ATE, el funcionario anunció el inicio de las negociaciones paritarias desde el 4 de junio con la convocatoria a la administración central.

En la mesa de diálogo mantenida este jueves entre funcionarios del Ejecutivo y representantes gremiales en Casa de Gobierno se notificó oficialmente el inicio de las paritarias.

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El jueves 4 de junio será la mesa paritaria de la Administración Central, el viernes 5 de junio continuará con el sector salud y el lunes 8 de junio será el turno de Educación.

Verbes anunció que se dará el cronograma para otros sectores en los próximos días y afirmó que “entendimos que era el momento oportuno para comenzar con el diálogo y avanzar fuertemente no solo en lo salarial, sino también en cuestiones laborales”.

“Fue una muy buena reunión. Los gremios pudieron expresar sus inquietudes y reclamos, mientras que desde el Gobierno explicamos el contexto que atraviesa la provincia” añadió Verbes.

El funcionario confirmó además el pago de haberes para los trabajadores de la Administración Pública Provincial se efectuará el jueves 4 de junio, mientras que los salarios de los funcionarios estarán disponibles el martes 9. (Agencia OPI Santa Cruz)