Casación ratifica decomiso de bienes a la familia Kirchner

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordena el decomiso de 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez. Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky dictaron la resolución en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

El fallo de la mayoría debilita la estrategia de la exmandataria y activa de forma directa la recuperación de activos derivados de la corrupción pública. La resolución impacta sobre 19 propiedades que recibieron Máximo Kirchner y Florencia Kirchner por herencia o cesión. La medida judicial busca ejecutar el decomiso de $684.990.350.139,86 del circuito patrimonial bajo investigación.

El magistrado Gustavo Hornos argumentó en su voto que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida. El juez afirmó que la maniobra con la obra pública vial nacional representó un ilícito comprobado con condena firme. Según el integrante del tribunal, las maniobras crearon un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público.

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La vinculación de Máximo y Florencia Kirchner

La resolución judicial ratifica que la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes de origen delictivo. El juez Gustavo Hornos determinó que existe una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito. El tribunal rechazó el planteo de la defensa que alegaba una supuesta violación a los principios constitucionales de legalidad, inocencia y propiedad.

Néstor Kirchner junto a Lázaro Báez en El Calafate –

El camarista Mariano Borinsky votó en minoría a favor de otorgar de forma parcial el recurso extraordinario para los hijos de la expresidenta y firmas asociadas. El magistrado consideró inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, pero objetó el decomiso de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004. Según su voto, el tribunal de juicio fijó esa fecha como el punto de inicio para evaluar los bienes alcanzados por la condena.

El listado definitivo de los activos alcanzados por la medida judicial incluye diez departamentos ubicados en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal abarca también cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces situado en El Calafate. Los bienes de Lázaro Báez afectados por la decisión corresponden a inmuebles de las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. (Agencia OPI Santa Cruz)