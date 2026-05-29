Gobierno y municipios avanzarán en dar previsibilidad a deudas por coparticipación

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(OPI TdF) – El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo mantuvo este miércoles una reunión con los equipos de hacienda de los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande para consensuar “los tiempos y garantizar mayor previsibilidad” en la distribución de coparticipación provincial.

Barrozo sostuvo que “el balance es muy positivo porque pudimos avanzar en distintos temas vinculados a la distribución de recursos y, sobre todo, sostener un diálogo permanente que se ha mantenido en todo momento con cada uno de los municipios”.

El funcionario del gobierno que conduce Gustavo Melella anunció el compromiso para optimizar los procesos administrativos relacionados con la distribución de recursos.

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Además, se abordó el pago de la primera cuota del salario anual complementario frente a la “compleja situación financiera”, y hubo acuerdo para transitar de forma ordenada todas las administraciones esta liquidación, garantizando el cumplimiento del pago a los trabajadores municipales y provinciales.

El ministro indicó que se trabajará en la elaboración conjunta de “una resolución que permita establecer una definición precisa de los coeficientes correspondientes a cada municipio en la distribución de los recursos provinciales coparticipables”.

Esos coeficientes dependen de la recaudación de cada municipio y se avanzará en establecer “criterios claros y consensuados que otorguen transparencia y previsibilidad al esquema de distribución”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)