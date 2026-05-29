Dos listas se presentaron para competir por la conducción de la UCR Santa Cruz

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Dos listas se presentaron ante la Junta Electoral provincial para competir por la conducción de la Unión Cívica Radical Comité Provincia y Comité Río Gallegos durante las elecciones que se desarrollarán el 21 de junio próximo.

Una de ellas es la lista “Soluciones” fue presentada ante la Junta Electoral en el Comité Radical para disputar la conducción de los comités de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz.

La propuesta está avalada por el vicegobernador Fabián Leguizamón y suma a los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo, y de Gobernador Gregores, Carina Bosso.

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A nivel provincial la lista está encabezada por Samir Zeidán, ex concejal de Río Turbio, junto al dirigente de Río Gallegos, Diego Castro.

Para el comité Río Gallegos se presentará la fórmula integrada por Gisella Martínez y Adriel Ramos.

Por otra parte, se presentará la lista “Roja y Blanca” donde la lista por el comité provincia será encabezado por el ex concejal Leonardo Roquel junto a Estela Bubola.

En Río Gallegos, la lista es encabezada por la concejal Daniela D’Amico como candidata a presidenta del comité local, acompañada por Lautaro Taborda Casas como vicepresidente.

También se elegirán los delegados titulares a la Honorable Convención Provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)