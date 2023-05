Inflación al borde de dos dígitos, dólar camino a  los $ 600, impuestazo semanal, inseguridad al palo y los medios preocupados por saber si Cristina va o no en la boleta

(Por: Rubén Lasagno) – “Somos un país de cuarta con medios de quinta”, me decía un amigo allí por el 2004, cuando desde este lugar del mundo decidimos crear nuestro medio tratando de diferenciarnos de la prensa provincial, sin intentar ser los mejores, solo distintos y alguna vez, trascender.

Y mucho de ello logramos. No es por ser autorreferencial que hago esta introducción, es para marcar claramente hacia dónde van los medios cuando están pautados o cuando la billetera política sostiene una estructura (grande o pequeña, pero estructura al fin), que exige contenidos y no le permite elegirlos.

El ministro de Economía de la Nación Sergio Massa – Foto: NA

Desde nuestro humilde sitio ganado a través del esfuerzo en el periodismo de Santa Cruz, no concebimos “el periodismo de transcripción” (gacetilla, cartilla, comunicados de prensa, partes policiales, información digitada, ordenada por partidos políticos, candidatos, organizaciones, sindicatos o gobiernos), lo cual no es periodismo, por eso no lo hacemos, es simplemente alguien que tipea en una computadora lo que le mandan desde algunos de estos sectores (incluyendo el político) y tampoco permitimos que la realidad virtual en la que nos meten los políticos en campaña, nos nuble la vista, no domine la agenda y nos haga perder en un cúmulo de vanidades, egos y estupideces diarias, que posterguen nuestro análisis y ponga en pausa nuestro sentido críticos sobre los verdaderos temas de importancia, tanto en la provincia, como a nivel nacional.

Digo esto y lo he repetido en varias oportunidades, porque los grandes medios nacionales y también los pautados provinciales hace más de una semana el único tema que tienen en agenda es, primero si Cristina Fernández iba o no ser candidata, luego que anunció su renuncia, “ríos de tinta” corren por día para saber por qué renunció y los coletazos políticos que esa decisión, impone al resto y desde ayer preocupados por saber las mentiras dichas ante Pablo Duggan, un militante K que no pregunta y solo escucha.

Esa información dada en grageas homeopáticas para que duren más, hace que los medios hayan dejado de hablar de lo importante, del casi 9 % que arrecia los bolsillos y donde vamos a estrellarnos con un índice de dos dígitos antes de mediado de año; la nafta que YPF aumenta todas las semanas, el dólar que no tiene techo y se dispara 20 pesos, retrocede 3 pesos, toma carrera y aumenta 30 más bordeando los 500 y en subida; el narcotráfico que desgarra el tejido social y como la inflación, carcome la vida y los bienes de los argentinos de bien (los otros están en el gobierno y en los country desde donde se maneja la droga) y así podríamos llegar a enumerar incontables temas de total vigencia que afecta nuestra salud, nuestros bienes y a nuestros hijos día a día; pero no, los “grandes medios” y los pequeños, quienes deben responder a sus patrones, eligen hablar de Cristina, Wado de Pedro, Sergio Massa y la barbaridad que hizo la vicecondenada al dejar en orfandad al kirchnerismo/peronismo/ladriprogresismo, de cara a las elecciones de este año.

La vicenpresidenta Cristina Kirchner en C5N – Foto: NA

Las tres primeras notas de cualquier diario y portal hoy y desde hace varios días son referidas a estos temas y desde ayer, qué dijo Cristina desde la oblicua pantalla de C5N, una forma extravagante pero efectiva de alimentar expectativas y mantener estupidizada a la prensa; expectativas que desaparecerían si en vez de darle tanta preponderancia a un tema de baja intensidad como es la candidatura de una mujer perimida, condenada por corrupta y abyecta, se ocupara con análisis más importante para la vida del argentino medio y que no se circunscriba tan solo a la rosca política interna de un gobierno decadente, inmoral, inútil y corrupto.

Es decir, no hay duda que el oficialismo y particularmente la viuda de Kirchner, tienen la suficiente habilidad (hay que reconocerlo) de lograr que los medios la tengan en agenda todos los días, mientras Sergio Massa aplaude en silencio, porque ese espacio ocupado por las idioteces que hace y dice esta mujer quien renuncia, no por estar cancelada sino porque sabe de antemano que inexorablemente pierde, debería estar dedicado a informar a la gente sobre el desastre diario en que nos han metido estos energúmenos y la bomba neutrónica armada con mecha larga y detonación garantizada, lista para explotar cuando estos anacrónicos ya no estén en el poder.

No hay nada más servil en política que ser idiota útil desde un medio de comunicación a las estrategias de un partido o un candidato; en este caso, Cristina Fernández, maneja la agenda de los medios a su antojo y retroalimenta su egocentrismo dándole de qué hablar a la prensa, que dice ser muy crítica pero no la baja de sus titulares diarios.

Como dijo Salvador Dalí, no importa que hablen bien o mal de mi, lo importante es que hablen. Y en este caso yo me tomaría la licencia de readaptar la frase a la necesidad del Frente para la Victoria y de Cristina puntualmente quien parece decir: no importa que hablen de mi, mientras se olviden del día a día y se anestesien con las estupideces que les dejo para entretenerse, mientras se abstraen de la realidad. (Agencia OPI Santa Cruz)