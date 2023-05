Fabiana Ríos dice no ser de la casta política pero embolsa más de 1 millón de pesos de jubilación

(OPI TdF) – Una nota aparecida hoy en el sitio digital Crónicas Fueguinas, replicando declaraciones que hizo la ex Gobernadora (mandato cumplido) Fabiana Ríos que hizo un análisis del proceso electoral donde se presento como candidata a Legisladora, obteniendo menos de dos mil votos.

Río dijo allí “De ninguna manera me identifico como parte de una casta política”, pero mientras todo eso sostiene la ex mandataria, su jubilación de privilegio, que mensualmente cobra de manos del estado provincial, es de más de un millón de pesos.

Fabiana Rios exgobernadora de Tierra del Fuego – Foto:

Recordemos que los tres ex goberndores se presentaron en estas elecciones como candidatos a Legisladores; al respecto Río dijo “este proceso electoral tiene muchas aristas. Lo único que tengo en común con Rosana Bertone y Jorge Colazo, es que los tres somos ex gobernadores y que hemos quedado fuera de la representación institucional, pero los dos siguen en función y yo hace 7 años estoy fuera. Me parece que esto merece tener una lectura distinta” y agregó “Hay otras personas que llevan más de 28 años en ejercicio de función y fueron ratificados, entonces la cuestión de la casta eliminada, no sería tal. Como también hay personas con más de 20 años en distintos ejercicios de la política. Me parece que pretender simplificar lo que es complejo, en general nos lleva a sacar conclusiones apresuradas y que tienen que ver poco con la realidad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)