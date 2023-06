La Corte Suprema declaró que Sergio Uñac está “inhabilitado” para volver a ser candidato a gobernador

Según publica La Nación El máximo tribunal, que había suspendido preventivamente las elecciones en San Juan, tomó su decisión de fondo: sostuvo que la postulación viola la Constitución provincial.

La Corte Suprema declaró hoy inconstitucional la postulación del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que aspiraba a un nuevo mandato, y lo inhabilitó para competir.

Lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (que hizo un voto concurrente). Ricardo Lorenzetti no votó.

El tribunal ya había frenado las elecciones, como medida cautelar, hace tres semanas. Ahora, dictó la sentencia definitiva. La Corte se pronunció en el mismo sentido que lo dictaminado por el procurador interino Eduardo Casal, que anteayer sostuvo que la candidatura de Uñac violaba el artículo 175 de la Constitución de San Juan.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, emite su voto – Foto: NA

Ese artículo establece que el gobernador y el vicegobernador “duran cuatro años” en sus cargos y “pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. Uñac pretendía ir por su cuarto mandato consecutivo: cumplió uno como vicegobernador y dos como gobernador.

Maqueda y Rosatti escribieron, en la parte final de su voto, que habían decidido “hacer lugar a la demanda y declarar que el señor Sergio Uñac se encuentra inhabilitado por el artículo 175 de la Constitución provincial para ser candidato a gobernador para el nuevo período que comienza el 10 de diciembre de 2023″. El último párrafo de Rosenkrantz sostiene lo mismo, pero además en su voto dice que “de acuerdo con la interpretación del Tribunal Electoral de la Provincia de San Juan, el artículo 175 habilitaría que un mismo funcionario pudiera encadenar hasta tres mandatos consecutivos como gobernador o vicegobernador y luego otros tres en el otro cargo, sin límite alguno en esta posibilidad de ocupar alternativamente uno y otro cargo” y que eso “supone la habilitación para una reelección potencialmente indefinida pues siempre podría ser reelecto para el cargo que no posee lo que, como se dijo, colisiona con la forma republicana de gobierno, según la establece la Constitución Nacional”.

Rosenkrantz dice que, de ser elegido, Uñac podría cumplir 16 años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales. Y afirma: “No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano”. La Corte tiene a estudio una demanda contra la candidatura a de Gildo Insfrán en Formosa, donde ya lleva 28 años en el poder.

Ayer, Uñac le había reclamado celeridad a la Corte. El gobernador sanjuanino se quejó de que el máximo tribunal hubiera suspendido las elecciones “48 horas” antes del comienzo de la veda electoral y ahora demorara “semanas” en pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. La decisión de la Corte no sorprendió a Uñac, que ayer había denunciado un “atentado” contra la Constitución provincial y la violación de “todo principio básico de federalismo”. El gobernador afirmó: “Una provincia y un país no pueden funcionar si no se respetan sus instituciones”, pero aclaró: “Acataré lo que la Justicia disponga”. (La Nación)