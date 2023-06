Rienda corta, caballo grande y montura chica

(Por: Rubén Lasagno) – El título es una metáfora ecuestre para describir la situación por la que atraviesa hoy la oposición política en Santa Cruz, ante un oficialismo con candidatos que se tironean y odian entre si, pero no derraman lágrimas en público.

Lo que está transitando la oposición en la provincia es inédito.

Juntos por el Cambio, desde que existe, viene jugando una carta desigual contra la Ley de Lemas, pero consta en los porcentajes históricos, que en elecciones anteriores, el voto directo era mayoritariamente favorable al candidato por ellos propuesto, en este caso Eduardo Costa, quien perdía ganando, ante el sistema electoral planteado y plantado por el kirchnerismo, quien con el mismo logra ventajas comparativas muy evidentes, por cuanto pelea con el aparato y la billetera oficial, presiona a los intendentes y cuenta con la irrisoria figura del “diputado por el pueblo”, un sobre giro de la legislatura inventado por Néstor Kirchner, para asegurarle el poder a su partido de manera eterna.

El Senador Eduardo Costa

Sin embargo, la oposición política en Santa Cruz tuvo un vuelco inesperado con la aparición del SER, un desdoblamiento del Frente de Todos que de hecho nunca se separó oficialmente en la Legislatura provincial y comenzó a recorrer su propio camino, cumpliendo dos etapas bien diferenciadas.

De “acompañar” al “quiero ser”

En la primera etapa, Claudio Vidal, el único referente reconocido del SER, ayudó a Alicia a repetir su mandato y luego comenzó, solo desde el discurso, a confrontar con su administración, básicamente, porque en él empezó a madurar la idea de ser candidato. Pero sabía de antemano que solo no podía. En ese marco inició el acercamiento a Juntos por el Cambio diciendo a quien quisiera escucharlo que la idea era “sumar y acompañar”, en un hipotético frente opositor.

Luego de las elecciones legislativas y a la luz de los porcentajes obtenidos, Vidal dejó de ser el “que apoyaba y acompañaba” para fortalecer su única vocación: ser gobernador.

Solo no puede, dentro del FPV no lo dejan y la única posibilidad de hacerlo es por dentro de Juntos por el Cambio.

Claudio Vidal en el acto del aniversario de 28 de Noviembre –

Pero para que Vidal logre su objetivo y así lo concibe el petrolero, necesita conformar un sublema propio para jugar mano a mano con el de Roxana Reyes. ¿Cuál es la estrategia?: cualquier otro sublema que aparezca dentro de Juntos por el Cambio, le dividirá el voto a Reyes, en tanto a Vidal, no solo no le dividirán los votos sino que, además, se le sumarán muchos radicales que están enfrentados con el costismo y en ese contexto, el SER sería el sublema más votado y Vidal se quedaría con la gobernación y los demás tendrían que “acompañar”.

Esto es lo que, objetivamente, ven en el partido Radical, el ARI, Encuentro Ciudadano y el Socialismo que puede ocurrir si hay una alianza abierta con el SER, donde le permitan competir a Vidal con sublema propio.

Asociación peligrosa

Ante esta situación que en principio el empresario no había observado como posible, Eduardo Costa hizo correr una propuesta, la única que admitiría una alianza partidaria con el SER, de que ambos (Reyes y Vidal) vayan juntos en una fórmula única donde la diputada de la UCR sea la candidata a la gobernación y el petrolero su Vice.

Como nadie quiere “acompañar”, este argumento es una evidente mentira, sino tener el poder, el SER rechazó esa propuesta y en medio de estas posturas irreductibles, la UCR se propuso realizar una Convención, donde los afiliados intercambiarán opiniones sobre por qué si o por qué no, se deberían aliar con el SER.

Claudio Vidal todos estos meses, se ha reunido separadamente con cada integrante de Juntos por el Cambio, pero solo para lograr el apoyo interno necesario a fin de presionar a la cúpula del partido Radical mediante su propia tropa, a que acepten su ofrecimiento.

El problema que Vidal no ve y seguramente se debatirá el día sábado, es que el petrolero intenta construir la casa desde el techo, pues, antes de juntarse con JxC y analizar las “coincidencias programáticas que tienen”, un paso fundamental como punto de partida para comenzar a hablar de cualquier acuerdo, el SER quiere sellar una alianza primero y después, analizar en qué puntos coinciden y en cuales no.

Si como lo refieren de un lado y de otro, el objetivo es solo sacar al oficialismo del poder, es muy poco, de hecho, es mucho menos importante el puesto de gobernador si en la Cámara de Diputados no se posee mayoría y de eso, nadie habla.

Esto visibiliza el único interés que tiene Vidal: sumar los votos de Juntos por el Cambio para lograr su objetivo que es la gobernación, lo cu al colisiona con la misma ambición de Roxana Reyes.

El SER no tiene puesto su esfuerzo en saber cuántas coincidencias tiene o no con el radicalismo y los demás partidos. Para eso llevó a cabo reuniones individuales, porque en estos mini cónclaves con los dirigentes políticos, trató de hacerles conocer sus íntimas convicciones y sus proyectos, sabiendo de antemano que cada uno de ellos le ayudarán a él a conseguir su logro personal y no será él quien le ayudará a ellos.

Esta discusión se va a poner en debate el día sábado en Puerto Deseado en la convención radical.

Y la metáfora ecuestre del principio, a la luz de todo lo que explicamos más arriba indica que tienen la rienda corta, no les dan los votos para torcer mágicamente una elección a favor de una alianza con el SER, a menos que haya “incentivos” para lograr el fin propuesto; el caballo es muy grande, aludiendo al que dimos en llamar “caballo de Troya”, el engaño metido como cuña en el cuerpo de Juntos por el Cambio para destruir la oposición y la montura resulta chica, para una supuesta alianza en la cual todos quieren ser y sus egos no caben en un espacio donde compartirlo, para ellos, no significa ser solidario tras una idea, un plan o un proyecto, sino tomar el poder y ser gobernador, a cómo dé lugar. (Agencia OPI Santa Cruz)