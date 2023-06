Elisa Carrió equiparó a Mauricio Macri con Cristina Kirchner y le adjudicó un “lado oscuro”

Según publica Clarín Le cuestionó al expresidente que se oponga a un pacto con Juan Schiaretti que antes impulsaba y deslizó que “está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, con una chicana a Patricia Bullrich.

Elisa Carrió cruzó con dureza este domingo por la noche a Mauricio Macri. Entre otras cosas, lo equiparó con Cristina Kirchner y aseguró que el expresidente, al que le cuestionó su negativa a efectuar un pacto con Juan Schiaretti, tiene “un lado oscuro que está jugando para que” en las próximas elecciones “pierda Juntos por el Cambio”.

“La apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri. De la apertura con Espert, hablaba Mauricio Macri. ¿Por qué ahora no? ¿Quiere que pierda Patricia? Supongamos que una interna la gane Patricia (Bullrich), ¿será Macri la Cristina Kirchner de Patricia?”, disparó la líder de la Coalición Cívica, fundadora de Juntos por el Cambio.

En una entrevista que concedió a TN, Carrió explicó por qué, según su visión, Macri se rehúsa a un acuerdo político con el gobernador cordobés y también precandidato presidencial.

Elisa Carrió de la Coalición Cívica junto a Mauricio Macri – Foto: NA

“Los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. Lo hizo Menem con Duhalde, Alfonsín… Ante la imposibilidad de ser, no dejan ser a otros. De ahí que va a haber candidatura mía para tratar de unir en la amplitud”, advirtió.

E insistió contra el expresidente. “El lado oscuro de Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, sostuvo, aunque lo limitó al sostener que el armado opositor “no se puede romper porque “dos tercios” de los que lo integran están “de acuerdo” con sumar al gobernador peronista de Córdoba, en referencia al radicalismo y la CC, al margen de lo explicitado desde el PRO por Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo que tiene que haber es una reunión de la junta del PRO, que es el partido que tiene conflictos y llevó a Juntos por el Cambio a este desastre”, agregó Carrió.

Las críticas no terminaron allí. Carrió también dijo que, con su postura actual, Macri le “está haciendo daño” al espacio. “Que pare y garanticemos la unidad. Cuando yo tuve que perder y me hicieron fraude, me callé y dije que voten a cualquier candidato que va a ser mi rol en la campaña”, recordó.

En la misma línea crítica, señaló que Macri se bajó de la contienda electoral “porque no ganaba” y remarcó que fue algo que “también le pasó a Alfonsín y Menem”. “Cuando uno tiene mucha ambición de poder no para”, agregó.

“Yo no hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido. Todo va a terminar bien”, añadió ante una consulta específica sobre si estaba de acuerdo con la incorporación de Schiaretti. Y completó: “Quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo. Estoy por la amplitud y la unidad”.

Por último, presagió “un año negro” para Argentina, donde “Cristina (Kirchner) logró el objetivo de empobrecer a las clases medias y construir pobres”, y enfatizó: “Necesitamos un alianza mayor. No soy antiperonista y hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar”. (Clarín)