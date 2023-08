Falleció el fiscal federal Federico Delgado

El fiscal federal Federico Delgado falleció esta mañana a los 54 años debido a una enfermedad terminal. La noticia fue confirmada por la página de noticias de la Procuración General a través de un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por su fallecimiento y enviaron condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores.

Delgado se desempeñaba como titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de la ciudad de Buenos Aires. Desde principios de año se sabía que estaba luchando contra un cáncer de pulmón. Nacido el 7 de octubre de 1968, era abogado y licenciado en Ciencias Políticas, habiendo estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizado postgrados sobre el sistema penal y reglas internacionales contra la corrupción.

Durante su carrera, Delgado impulsó importantes causas judiciales, incluyendo la investigación por enriquecimiento ilícito de José López, ex secretario de Planificación del kirchnerismo, y la indagatoria por los Panamá Papers, que involucró al ex presidente Mauricio Macri en los primeros días de su mandato. También estuvo a cargo de la averiguación de la tragedia de Once en 2012, donde 52 personas perdieron la vida y otras 789 resultaron heridas debido al impacto de un tren en la estación Once.

Además, Delgado investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército. A principios de este año, el fiscal federal había reclamado una ley para establecer plazos para que la Corte Suprema emitiera fallos, argumentando que esto evitaría retrasos y dudas en la toma de decisiones judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA