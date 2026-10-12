Diputados opositores piden sesión para frenar el DNU 70

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El bloque opositor convocó a sesionar para tratar la emergencia en discapacidad y anular el decreto desregulador, mientras recurrió a los tribunales federales para impugnar la falta de tasaciones en las privatizaciones estatales.

El diputado nacional Germán Martínez, titular de la bancada de Unión por la Patria, anunció la convocatoria a una sesión especial para el próximo jueves a las 14:00 en la Cámara de Diputados de la Nación. El temario promovido por el espacio parlamentario reúne el debate sobre la emergencia en discapacidad, la situación de endeudamiento que afecta a las familias y el rechazo formal al DNU 70.

Al proyectar el escenario legislativo en declaraciones periodísticas recientes, Martínez calificó el período inmediato como una “semana caliente” y evitó confirmar si su fuerza cuenta con el cuórum necesario para habilitar el debate. El legislador sostuvo que “el Gobierno está incumpliendo la ley” respecto de las partidas asignadas a las prestaciones de salud y remarcó la necesidad de fijar un marco normativo que faculte a los beneficiarios y prestadores a reclamar fondos operativos.

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En materia de acuerdos legislativos, el titular de la bancada opositora alertó sobre las negociaciones oficiales en torno a la iniciativa sobre propiedad privada con media sanción del Senado de la Nación. Según advirtió, el oficialismo planifica introducir cláusulas referidas al régimen de tierras que incidirían en procedimientos de desalojo y expropiación resistidos por su bloque.

La disputa política sumó un frente judicial ante las objeciones sobre la enajenación de activos públicos dispuesta por el Poder Ejecutivo. Martínez denunció que los legisladores integrantes de la comisión bicameral carecen de acceso a los expedientes técnicos y afirmó que “nadie sabe cuál fue la tasación real” de las empresas involucradas.

Frente a esa falta de precisiones patrimoniales, la bancada formalizó denuncias ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Martínez exigió un freno procesal a las operaciones al sentenciar que “estos procesos tienen que ser frenados inmediatamente por la Justicia”. (Agencia OPI Santa Cruz)