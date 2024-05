Parques Nacionales dio su versión sobre la contaminación frente al Glaciar Perito Moreno. Extraña, incompleta y visiblemente encubridora

(Por: Rubén Lasagno) – El sitio oficial Argentina.gob.ar emitió un comunicado de Parques Nacionales, respecto de la contaminación con hidrocarburos de aguas del Lago Argentino, frente al glaciar Perito Moreno, que difundiera OPI Santa cruz y fuera tema en los medios nacionales, impactados por la noticia.

Te puede interesar: Derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno

Al respecto el comunicado asegura que desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares “continúan analizando el área utilizada por las embarcaciones de transporte turístico que operan desde el Puerto Bajo de las Sombras, ante la supuesta presencia de residuos combustibles en la superficie del Lago Argentino”.

En tal sentido alude que el día 22 de abril guardaparques del área protegida detectaron el fallo en uno de los motores de la embarcación Alacalufe, perteneciente a la empresa Hielo y Aventura S.A., que navega el brazo Rico entre el Puerto Bajo de las Sombras y el Glaciar Perito Moreno.

Recibido el aviso – señala la comunicación oficial – “desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares se instruyó al personal para que se labre un acta de constatación respecto de lo ocurrido y se ordenó a la empresa dejar en puerto la embarcación con el objeto de cesar el daño ambiental. En paralelo a ello, desde la institución se dio aviso a la Prefectura Naval Argentina, se radicó una denuncia penal ante el Fuero Federal y se inició el sumario contravencional correspondiente”.

“Durante todas las inspecciones y recorridas realizadas con posterioridad al hecho, no se encontraron vestigios de sustancias ni objetos contaminantes, tanto en el espejo de agua como en la costa; no obstante, se continúa monitoreando la situación”, afirma Parques Nacionales.

Más adelante, el comunicado abunda en la descripción de un fenómeno natural que ocurriría en estaciones de otoño y primavera, cuando la vegetación del bosque, precipita residuos que son arrastrados por arroyos y cauces menores que decantan en el lago como afluentes y cuyos sedimentos producen enormes manchas oscuras que son visibles desde el satélite, lo cual – indican en otras palabras – suma a la confusión y hace parecer a las mismas como productos de derrames contaminantes.

En texto claro: lo que pretende decirle Parques a la opinión pública, es que todo lo que en nuestro informe dijimos, fotografiamos y filmamos, es mentira. Solo fue un espejismo de un hecho natural que ocurre anualmente y nosotros, “nos confundimos” o en su defecto, mentimos.

Viejas recetas, un mismo fin

Concluyendo, podemos decir que el comunicado de Parques Nacionales dice muy poco y aclara aún menos. Al inicio pone en duda que el lago haya sido contaminado con hidrocarburos, situación que menciona como “supuestas residuos de combustibles” y para no quedar expuesto ante lo obvio que resultan las fotos y los videos que publicamos de la embarcación Alacalufe contaminando todo el lago, Parques señala que “se labró un acta sobre lo ocurrido y se le ordenó a la empresa (Hielo y Aventura) dejar en puerto la embarcación con el objeto de cesar el daño ambiental”.

Es decir, en dos párrafos la Intendencia de Parques Nacionales se contradice de una manera increíble: duda que sea hidrocarburo derramado y a continuación le impide mover el barco a la empresa para que cese el daño ambiental (¿?)

No solo hay una contradicción, sino que claramente no están diciendo toda la verdad desde el área en la cual deberían estar sumamente preocupados por cesar las actividades de la concesionaria, hasta tanto se aclare la situación y no dejar que sigan operando a la espera de una decisión judicial que veremos cuándo llega, debido a que ayer recién desde el Juzgado Federal se estaban levantando muestras del agua para establecer si hay residuos de combustibles. Y sin pretensión de hacer futurología, apostamos a que la justicia terminará archivando todo, por no haber probado la existencia de contaminantes en el lago.

El Alacalufe, embarcación para 67 pasajeros, incluyendo los tripulantes, perteneciente a la empresa Hielos y Aventura – Foto: WebEl Alacalufe, embarcación para 67 pasajeros, incluyendo los tripulantes, perteneciente a la empresa Hielos y Aventura – Foto: Web

La Intendencia de Parques Nacionales, no ha dudado en aumentar el 400% el valor de la entrada en el parque Nacional Los Glaciares, medida tomada hace unos 15 días atrás. Tampoco duda en llenar de carteles prohibiendo a los turistas, caminar por lugares no habilitado, arrojar basura, dañar las plantas, levantar piedras, invadir espacios costeros al lago y realizar un sinnúmero de tareas que están prohibidas dentro de un protocolo destinado a cuidar en ambiente natural que en ese lugar es de un fino equilibrio; sin embargo, ante un hecho flagrante de una gravedad inusitada, como es el derrame de aceites y gasoil al agua por muchos días y en cantidades increíbles, las acciones que toman son llamativamente nimias, pequeñas, con poca estridencia y evitando el “escándalo”, como correspondería por la magnitud del daño infligido a un patrimonio de la humanidad como es el Glaciar. El final de la historia la resumen en una lapidaria sentencia “No se encontraron residuos de combustibles”; ergo, todo lo dicho por los medios, es una absoluta mentira.

Por el contrario, ahora sí podemos decir con certeza que de la lectura del comunicado oficial de Parques Nacionales, se percibe la intención de bajarle el tono a la discusión del problema, sembrar de dudas lo que no está en duda y hacer prevalecer los negocios de vaya a saber quién o quiénes y con qué objetivo, sobre cualquier problema ambiental que alguien intente hacer público.

Para cumplir, le dicen a la opinión pública que han dejado todo en manos de la justicia federal, mientras tanto, no se conocen ni aplican puniciones, rescisiones/suspensiones de contratos, quite de concesiones y multas a quien está plenamente identificado como el autor del delito ambiental y sigue trabajando en desarrollos turísticos en Parques, en El Calafate y navegando el lago, como si nada hubiera pasado. (Agencia OPI Santa Cruz)