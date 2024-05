Diputada solicita el apartamiento de Fernando Basanta en causa sobre endeudamiento de Santa Cruz

La diputada nacional Roxana Reyes ha presentado una demanda judicial solicitando el apartamiento de Fernando Basanta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, en una causa relacionada con el endeudamiento provincial.

Reyes argumenta que la designación de Basanta no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para ocupar el cargo. “Nos oponemos a que Basanta sea parte de la causa, consideramos que su designación no es constitucional porque no cumplió los requisitos mínimos impuestos para el cargo”, declaró la diputada.

En 2016, el Gobierno de Santa Cruz intentó tomar un crédito millonario, al cual Reyes se opuso, presentando una acción judicial para detenerlo, debido a que no había sido aprobado por la Legislatura Provincial con la mayoría especial requerida. La causa ha avanzado lentamente y ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, Reyes se opone a la participación de Basanta en el caso, alegando que su nombramiento fue inconstitucional.

“Cuando se designó a Basanta como miembro del Tribunal Superior de Justicia se violó la Constitución; por eso pedimos que no se le permita intervenir en esta causa”, destacó Reyes. La diputada ha denunciado previamente a Basanta por su nombramiento, señalando que pasó de ser Ministro del Gobierno K a funcionario judicial, lo cual, según ella, no cumple con las normas establecidas.

La Causa

En 2016, Reyes, junto a otros legisladores provinciales como Alberto Lozano y Daniel Gardonio, presentaron una solicitud para impedir el endeudamiento inconstitucional de la provincia, argumentando que no se había obtenido la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución Provincial. Un juez de primera instancia otorgó una medida cautelar y posteriormente una sentencia de fondo que evitó el endeudamiento.

Actualmente, la causa está pendiente de una resolución definitiva ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha notificado que el tribunal está integrado por Fernando Basanta. Reyes insiste en que Basanta no puede intervenir en este caso debido a la supuesta inconstitucionalidad de su designación.

“Esta causa fue iniciada en 2016 cuando presentamos un recurso de amparo en razón de que se pretendía aprobar un millonario endeudamiento provincial sin la mayoría de dos tercios exigida por la Constitución Provincial. El Juez de primera instancia otorgó medida cautelar y luego sentencia de fondo, lo que evitó el endeudamiento inconstitucional de la Provincia. Hoy, la causa aún se encuentra pendiente de resolución definitiva ante el Tribunal Superior; quien nos notificó que el Tribunal quedaba integrado para resolver con el Dr. Fernando Basanta”, explicó Reyes.

Reyes concluyó: “No admitimos que quien fue designado en violación a la ley y a la Constitución, pueda intervenir en la resolución de las causas particulares y concretas. Por eso estamos realizando estas presentaciones para dejar claro que el Dr. Basanta no puede intervenir ni resolver en estos temas porque su designación es ilegal”. (Agencia OPI Santa Cruz)