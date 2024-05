El Gobierno apelará la decisión judicial sobre la distribución de alimentos a comedores sociales

El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión del juez Sebastián Casanello, quien ordenó al Ministerio de Capital Humano que informe la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales y disponga su inmediata distribución. La cartera, coordinada por Sandra Pettovello, argumenta que esta es una cuestión de política pública, no judicial.

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que de las 5 mil toneladas almacenadas, el 60% corresponde a paquetes de yerba mate adquiridos bajo “procesos poco transparentes” durante la administración de Alberto Fernández, actualmente bajo auditoría. “La yerba es de mala calidad y fue comprada de manera irregular”, señalaron, calificando la orden del juez como “un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”.

Manuel Adorni, vocero presidencial, enfatizó en una conferencia de prensa que la justicia no debe entrometerse en asuntos de política pública. “Estos alimentos están reservados para emergencias o catástrofes, una práctica común en muchos países”, dijo. Además, prometió que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, diferenciando claramente entre los alimentos destinados a comedores y los reservados para emergencias futuras.

El gobierno actual se mostró crítico hacia la gestión anterior, subrayando que no se entregarán alimentos a “comedores inexistentes para que queden en manos de organizaciones extorsivas”. Adorni reafirmó el compromiso del gobierno con la transparencia y la eficacia en la distribución de ayuda. “Nosotros no hacemos populismo. Tenemos una política de asistencia y otra de reserva para catástrofes, que esperamos no ocurran jamás”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA